Aktuell könnt ihr die AirPods Pro zum Tiefpreis von nur 178,07 Euro kaufen. Einen besseren Preis für die komplett drahtlosen Apple Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung haben wir bislang nicht zu Gesicht bekommen.

AirPods Pro vorübergehend nur 178 Euro

Zum Start in den heutigen Samstag haben wir einen besonders spannenden Tipp für euch. Falls euch bislang noch die notwendigen Argumente fehlten, euch die AirPods pro zuzulegen, so gibt es diese derzeit bei Amazon. Nachdem die AirPods Pro zuletzt für um die 200 Euro zu haben waren, könnt ihr diese nun zum Tiefpreis von 178,07 Euro ergattern. Dann tatsächlichen Preis von 178,07 Euro seht ihr während des Bestellprozesses erst an der Kasse. Dort werden 19,98 Euro von den ausgewiesenen 198,05 Euro angezogen.

Bei den AirPods Pro setzt Apple auf ein komplett neues Design. Jeder Ohrhörer wird mit weichen, flexiblen Silikon-Ohreinsätzen in drei verschiedenen Größen geliefert, die sich an die Konturen jedes einzelnen Ohres anpassen. Die AirPods Pro verfügen über eine aktive Geräuschunterdrückung, einen Transparenzmodus und immersiven Klang. Angetrieben werden die neuen AirPods Pro übrigens mit dem gleichen H1-Chip, der auch bei den AirPods 2 zum Einsatz kommt. Der Chip sorgt für eine extrem niedrige Latenzzeit der Audioverarbeitung, ermöglicht die Geräuschunterdrückung in Echtzeit, liefert mit adaptiver Technologie hochwertigen Klang und reagiert auf die Möglichkeit Siri über „Hey Siri“ zu aktivieren — alles gleichzeitig.

Interesse an den AirPods Pro? Dann greift direkt zu, bevor der Preis wieder angezogen wird. Die Kopfhörer sind auf Lager und können unmittelbar verschickt werden.