Apple TV+ könnte schon bald der Ort sein, an dem man sich den lang aufgeschobenen James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ ansehen kann. So gilt Apple derzeit als Spitzenkandidat in einem Bieterwettkampf um den neuen Film.

Anfang des Monats wurde der Kino-Start des neuen James-Bond-Films „Keine Zeit zu sterben“ erneut verschoben – jetzt schon zum vierten Mal. Der Film mit Daniel Craig soll nun erst am 2. April 2021 in die Kinos kommen. Auch wenn offiziell nicht die aktuelle Gesundheitskrise die Schuld gegeben wird, so liegt es doch nahe.

Der neue Termin ist womöglich nur ein Platzhalter. Weder das Ende der weltweiten Pandemie, noch das Überleben vieler Kinos ist bis dahin sicher. Somit könnte der neue Agententhriller womöglich den Weg auf Apple TV+ oder Netflix finden. Das vermutet zumindest Filmkritiker und Drehbuchautor Drew McWeeny hat auf Twitter.

I can’t get my head around the idea that we may well see James Bond debut on Apple TV+ or Netflix. The numbers I’ve been hearing the last few days are I N S A N E…

