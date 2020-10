In den letzten Tagen hatten es die Spatzen bereits von den Dächern gepfiffen. Nun bekommen deutsche Apple TV+ Kunden, die zum Start des Streaming-Dienstes das Gratisjahr in Anspruch genommen haben, die schriftliche Bestätigung, dass Kunden Apple TV+ bis Februar weiterhin kostenlos genutzt werden kann.

Anwender, die ein neues iPhone, iPad, Apple TV, Mac oder einen iPod touch kaufen, erhalten Apple TV+ ein Jahr lang kostenlos. Zum Start von Apple TV+ am 01. November 2019 haben die ersten Kunden von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Eigentlich wäre das Gratisjahr am 31. Oktober 2020 ausgelaufen. Nun verlängert Apple das Ganze.

In einer Mail an Kunden heißt es

Wir verlängern dein Gratisjahr. Apple TV+ bis Februar

Hallo XXX,

wir geben dir noch mehr Zeit, die neuesten Apple Originals zu entdecken und bei den zweiten Staffeln von TV-Sendungen am Ball zu bleiben, die jetzt erscheinen. Du musst nichts weiter tun – genieße Apple TV+ einfach bis Februar 2021 weiterhin kostenlos.

Was für ein großartiges erstes Jahr! Die Zuschauer lieben die Emmy-prämierte Serie „The Morning Show“, den Blockbuster „Greyhound – Schlacht im Atlantik“, die herzerwärmende Comedyserie „Ted Lasso“ und vieles mehr. Und genauso geht es weiter. Jeden Monat gibt es neue Premieren, darunter Filmhits wie „On the Rocks“, die fantastische Dokuserie „Tiny World“ und Staffel 2 von „Servant“, „For All Mankind“ sowie von Peabody Award-Gewinner „Dickinson“.

Deine neues Verlängerungsdatum findest du unter Abonnements verwalten.

Das Team von Apple TV+