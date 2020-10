Gemeinsam mit den neuen iPhone 12 Modellen hat Apple auch ein MagSafe-Ladegerät vorgestellt. Unseren ersten Eindruck zum neuen MagSafe-Zubehör haben wir hier für euch hinterlegt. Auch wenn der Gebrauch des MagSafe-Ladegeräts selbsterklärend ist, hat Apple ein Support Dokument veröffentlicht, mit dem der Hersteller die Kombination aus MagSafe-Ladegerät und iPhone 12 (Pro) thematisiert.

So verwendet ihr das MagSafe-Ladegerät mit den iPhone 12 Modellen

Apple hat das Support Dokument #HT211829 veröffentlicht, um näher auf die Verwendung des MagSafe-Ladegeräts mit den neuen iPhone 12 Modellen einzugehen.

Zunächst einmal informiert Apple, dass das MagSafe-Ladegerät mit iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, Apple MagSafe-Zubehör sowie Qi-zertifizierten Geräten und Zubehör funktioniert. Um das MagSafe-Ladegerät zu nutzen, soll man dieses mit der Gummiseite nach oben auf einer flachen Oberfläche platzieren. Die Oberfläche sollte frei von Metallgegenständen oder anderen Fremdkörpern sein.

Apple empfiehlt, dass ihr das MagSafe-Ladegerät mit einem 20W Netzteil (oder stärker) verbindet. Eine Leistung von mindestens 12W ist erforderlich. Das iPhone – frei irgendwelchen Gegenständen – wird mit dem „Gesicht nach oben“ auf dem MagSafe-Ladegerät platziert. Sobald der Ladevorgang startet, erscheint eine kurze Animation auf dem Display.

Darüberhinaus hält Apple ein paar weitere Hinweise parat. Platziert keine Kreditkarten, Sicherheitsausweise, Pässe oder Schlüsselanhänger zwischen eurem iPhone und dem MagSafe-Ladegerät, da dieses Magnetstreifen oder RFID-Chips in den Gegenständen beschädigen kann. Wenn ihr ein Case habt, in dem sich diese empfindlichen Gegenstände befinden, entfernt sie vor dem Aufladen oder stellt Sie sicher, dass sie sich nicht zwischen der Rückseite eures Geräts und dem Ladegerät befinden.

Genau wie bei anderen drahtlosen Ladegeräten auch wird euer iPhone oder MagSafe-Ladegerät möglicherweise etwas wärmer, während euer iPhone aufgeladen wird. Um die Lebensdauer eures Akkus zu verlängern, kann der Ladevorgang durch Software auf über 80 Prozent begrenzt werden, wenn der Akku zu warm wird. Euer iPhone oder MagSafe-Ladegerät kann wärmer werden und das Aufladen kann nach starker Beanspruchung länger dauern. Euer iPhone wird wieder aufgeladen, wenn die Temperatur sinkt. Versucht euer iPhone und Ladegerät an einen kühleren Ort zu bringen.

Euer iPhone wird nicht drahtlos aufgeladen, wenn es gleichzeitig über den Lightning-Anschluss an die Stromversorgung angeschlossen wird. Stattdessen wird euer iPhone über den Lightning-Anschluss aufgeladen. Wenn ihr euer iPhone während des Ladevorgangs mit eurem MagSafe-Ladegerät in einer Ledertasche aufbewahrt, zeigt die Hülle möglicherweise kreisförmige Abdrücke des Kontakts an