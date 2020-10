Seit vergangenen Freitag sind das iPhone 12 und iPhone 12 Pro endlich offiziell erhältlich. Apple feiert die Markteinführung mit aufwendig gestalteten Displays in seinen Filialen. Dabei zeigen sich sowohl das neue iPhone-Lineup als auch das MagSafe-Zubehör.

Leuchtende Fensterdisplays für den Start des iPhone 12

9to5Mac Redakteur Michael Steeber ist auf Erkundungstour gegangen und hat einige iPhone 12 Werbedisplays in den Apple Stores entdeckt. Besonders beeindruckend ist hierbei eine Konstruktion aus fünf großen Neon-iPhone-Rahmen, die wie Blütenblätter angeordnet sind. In der Mitte sind fünf iPhones auf beleuchteten Stäben aufgestellt.

A small number of top Apple Stores across the world have massive new window displays for the iPhone 12 launch. Here’s a gallery from Apple Park Visitor Center with a close look at the designs: https://t.co/CVu6pYZYl0 pic.twitter.com/rSGCmvkHp0 — Michael Steeber (@MichaelSteeber) October 23, 2020

Cannot figure out how this is lit or what material it is pic.twitter.com/TTEELZFAOB — Michael Steeber (@MichaelSteeber) October 24, 2020

Zudem zeigt Apple in seinen Stores das MagSafe-Zubehör. Die neuen Ausstellungsflächen zeigen eine Sammlung von MagSafe iPhone 12 Hüllen, die jeweils an einem auf dem Display montierten Demo-iPhone befestigt sind. Ein Bildschirm in der Mitte der Regalwand veranschaulicht, wie die Hüllen sowie das Zubehör einfach kombiniert und ausgetauscht werden können. Zudem können Kunden das neue MagSafe-Ladegerät und das zugehörige Ledercase ausprobieren.