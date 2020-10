Wie es scheint, hat Apple mit der Comedyserie „Ted Lasso“ einen großen Hit gelandet. Die Serie war im vergangenen Quartal die beliebteste Serie auf Apple TV+. Darüberhinaus hat Apple ein neues Video zu „Helpsters“ veröffentlich.

Apple TV+: „Ted Lasso“ besonders beliebt

Das Serienfinale der ersten Staffel zu „Ted Lasso“ wurde mittlerweile ausgestrahlt. Bereits zum Start der Serie vor ein paar Wochen konnte uns diese überzeugen. Zwar ist die Serie zum Ende der ersten Staffel etwas abgeflacht, nichtsdestotrotz gehört Ted Lasso bis dato zu den besten Serien auf Apple TV. Einer aktuellen Studie von Reelgood zufolge, war Ted Lasso in den Monaten Juli bis September mit knapp 20 Prozent Marktanteil die populärste Serie auf Apple TV+.

Reelgood hat iMore gegenüber bestätigt, dass Ted Lasso die meistgesehene Sendung im letzten Quartal auf Apple TV+ war, obwohl diese erst am 14. August und somit Mitte des Quartals, gestartet ist. Laut den Streaming-Aktivitätszahlen von Reelgood hat der Comedy-Hit mehr als 18% der Klicks auf dem Service ausgelöst. Zum Vergleich: The Morning Show belegte mit einem Anteil von 15,8 Prozent den zweiten Platz und Defending Jacob mit Chris Evans (Captain America) mit 10,4 Prozent den dritten Platz. Allerdings muss man berücksichtigen, dass sowohl The Morning Show als auch Defending Jacob schon deutlich länger auf Apple TV+ laufen und somit das Interesse sicherlich ein Stück weit abgeebbt ist. Dies soll die Ted Lasso Statistik allerdings nicht trüben.

In der Serie spielt Jason Sudeikis Ted Lasso, einen kleinen College-Football-Trainer aus Kansas, der engagiert wurde, um eine professionelle Fußballmannschaft in England zu trainieren, obwohl er keinerlei Erfahrung im Fußball-Training vorzuweisen hat.

Neues Video zu „Helpsters“

Seit vergangen Woche Freitag läuft die zweite Staffel zu „Helpsters“ auf Apple TV+. Um ein wenig die Werbetrommel für die Kinderserie zu rühren, steht ab sofort ein neues Video bereit.