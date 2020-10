Update: Die Aktion wurde bis zum morgigen 26.10.2020 09:00 Uhr verlängert. (/Update Ende)

Media Markt hat vor wenigen Augenblicken eine neue Aktion Namens „Steuerparadies Deutschland“ gestartet. Dies bedeutet, dass ihr ab sofort und über das Wochenende die Mehrwertsteuer geschenkt bekommt. Rein rechnerisch entsprechen die 16 Prozent Mehrwertsteuer einem Rabatt in Höhe von 13,793 Prozent. Die Aktion gilt sowohl im Online Store von Media Markt als auch in den Geschäften vor Ort.

Media Markt: knapp 14 Prozent Rabatt auf fast alle Produkte

Ab sofort und noch bis 25. Oktober 2020 23:59 Uhr könnt ihr von der neuen Mehrwertsteuer-Rabatt-Aktion bei Media Markt profitieren. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass ihr einen Rabatt in Höhe von 13,793 Prozent erhaltet. Dies ist der Prozentsatz, der vom Kaufpreis des jeweiligen Produkts angezogen wird.

Grundsätzlich nehmen alle Produkte bei Media Markt an der Rabatt-Aktion teil. Allerdings gibt es auch Ausnahmen. Zunächst eimal gilt die Aktion nur für Produkte, die online (bzw. in den Märkten) sofort verfügbar sind. Die genauen Bedingungen findet ihr auf der Media Markt Webseite.

Media Markt schreibt

Der Nachlass ist im ausgezeichneten Preis nicht enthalten und wird im Warenkorb oder bei Marktkäufen an der Kasse abgezogen. Ausgenommen sind: Vorbesteller-Artikel, APPLE iPhone 12, 12 Pro, 12 mini, 12 Pro ;ax, Apple iPad Air 4.th Generation (2020), SONOS, Verträge mit Drittanbietern, sämtliche Download-/Content-/GamingCards, Gutschein (-karten/-boxen), Prepaid-Aufladekarten/-Services, E-Books/Bücher, digitale Guthabenkarten, Zusatzgarantien, Lieferservice, Reparaturdienstleistungen, Fotoservice, Lebensmittel, Tchibo Cafissimo Kaffeekapseln, IQOS, E-Zigaretten, Heets, Liquids und Versandkosten. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Nicht gültig bei Käufen von Drittanbietern auf mediamarkt.de, Sie erkennen ein Marktplatzprodukt daran, dass auf der Produktdetailseite der Hinweis „Verkauf und Versand durch…“ angezeigt wird.

Nichtsdestotrotz sind ein paar spannende Apple Produkte und Produkte vieler anderer Hersteller an Bord. Wie immer gilt: Schnell sein lohnt sich. In den letzten Jahren waren die Highlights im Rahmen der Aktion innerhalb weniger Stunden vergriffen. Insbesondere bei den Apple-Geräten war die Nachfrage groß, so dass der für die Aktion vorgesehene Vorrat schnell aufgebraucht war. Solltet ihr ernsthaftes Interesse an einem Produkt haben, so greift direkt zu.

0 Prozent Finanzierung

Natürlich könnt ihr zusätzlich noch von der 0 Prozent Finanzierung bei Media Markt profitieren. Es heißt: „0% effektiver Jahreszins, ab € 100.- Finanzierungssumme, monatliche Mindestrate € 10.-, Laufzeit 6 – 20 Monate – für alle Online Bestellungen und Lieferungen. Erst- und Schlussrate kann abweichen.“ Hier findet ihr die Details.