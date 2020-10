Amazon startet heute die „Frühe Black Friday Angebote“ und stellt tausende Deals in den Fokus. Auch Anker ist mit von der Partie und setzt den Rotstift an. Besonders spannend ist in unseren Augen die Anker eufy Security Indoor Cam 2K zum Preis von nur 29,99 Euro.

25 Prozent Rabatt auf eufy Security Indoor Cam 2K

Vor par wenige Monate ist es mittlerweile her, dass die Anker Tochter Eufy ihre neue Security Indoor Cam 2K auf den Markt gebracht hat. Wir haben die HomeKit-fähige Kamera seitdem in Gebrauch und sind mit dieser nach wie vor zufrieden. Insbesondere der Preis sowie die Tatsache, dass man keine HomeBase benötigt, sind zwei schlagkräftige Argumente für die eufy Security Indoor Cam 2K. HomeKit-fähig ist sie zudem.

Eufy Indoor Cam 2K

2K Videoauflösung + erweiterter Nachtmodus

smarte Personenerkennung

smarte Babyerkennung

anpassbare Aktivitätszonen

Zwei-Wege Audio-Kommunikation

Unterstützt Apple HomeKit, Google Voice Assistant sowie Amazon Alexa

24/7-Aufnahmen auf lokalem Speicher (bis zu 128GB)

Echtzeit-Benachrichtigungen

Multi-Nutzer-Zugriff

hier geht es direkt zur Kamera

Der UVP der Kamera liegt bei 39,99 Euro. Im Rahmen der Amazon Frühe Black Friday Angebote erhaltet ihr 25 Prozent Rabatt, so dass ihr 10 Euro spart und nur 29,99 Euro bezahlt. Bei dem Preis kann man nichts falsch machen.

Neben der Eufy Indoor Cam 2K hat Anker heute noch weitere Produkte in den Fokus gerückt. Folgende Produkte sind ebenfalls im Preis reduziert.

Angebot eufy by Anker Saugroboter RoboVac 15C MAX, Roboterstaubsauger mit BoostIQ Technologie, 2000Pa... DER GANZ NEUE ROBOVAC: Rekonstruiert mit nur 72 mm Höhe und zugleich mit verstärkter 2000Pa...

WLAN FUNKTION: Dank der EufyHome App, Amazon Alexa und Google Assistant funktioniert der Hausputz ab...

eufy Security, Video-Türklingel mit WLAN-Funktion, 2K HD, Türglocke mit doppelseitiger... KRISTALLKLARE ANZEIGE: HD Auflösung von 2560 x 1920 in Kombination mit fortschrittlicher...

KEINE GEBÜHREN: eufy Security Produkte behüten Ihr Zuhause sowie Ihren Geldbeutel - ganz ohne...

eufy Security, eufyCam E Kabellose Überwachungskamera, 1 Jahr Akkulaufzeit, 1080p,100dB... 365 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre IP65 wetterfeste Überwachungskamera dient Ihnen 365 Tage lang und im...

FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung in Kombination mit unserer fortschrittlichen...

Angebot eufy HomeVac H11 (Upgrade), kabelloser Stabstaubsauger, nur ca. 500g federleicht & kompakt,... FEDERLEICHT & KOMPAKT: Absolut kabellos, 540 Gramm leicht und gerade mal so groß wie eine...

ENORME LEISTUNG: Dank der starken 5500Pa Saugkraft nimmt es HomeVac H11 mit jedem Schlamassel auf!...