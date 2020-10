Der Tonfall im Rechtsstreit zwischen Epic Games und Apple verschärft sich merklich. Nachdem Apple zuletzt einen Schadensersatz eingefordert hatte, erwidert der Entwickler nun, dass Apple kein Recht hat, Epic um die „Früchte seiner Arbeit“ zu bringen.

Streit zwischen Epic und Apple

Im Fall Epic vs. Apple sind in den letzten Tagen wieder einige verärgerte Worte gefallen. Doch zunächst eine kurze Rekapitulation:

Im August führte Epic in seinem beliebten Spiel Fortnite ein neues Direktzahlungssystem ein, um die 30-prozentige Gebühr von Apple zu umgehen. Apple warf Fortnite wegen Verstoßes gegen seine Regeln aus dem App Store. Epic antwortete mit einer Klage und der Behauptung, Apple habe gegen das Kartellrecht verstoßen. Dann wollte Apple auch noch den Entwickler-Account für Epics Unreal Engine verbannen.

Anfang dieses Monats erteilte die US-Bezirksrichterin Yvonne Gonzalez Rogers jedoch eine einstweilige Verfügung, die Apple daran hindert, Vergeltungsmaßnahmen gegen die Unreal Engine zu ergreifen. Die Richterin weigerte sich jedoch, eine Verfügung zu erlassen, die Fortnite wieder in den App Store frühzeitig zurückgebracht hätte. Dabei ermahnte sie Epic für die „unehrliche“ Taktik im Rechtsstreit.

Apple fordert Schadensersatz

Vor kurzem erklärte Apple, dass das Unternehmen nun auch Epic verklagen will. So habe Epic den gemeinsamen Vertrag verletzt und das Unternehmen aus Cupertino damit rechtswidrig um Einnahmen geprellt. Hierbei wirft Apple dem Entwickler eine „ungerechtfertigte Bereicherung und unerlaubte Einmischung“ in Apples Beziehung zu seinen Kunden vor. „Epics eklatante Missachtung seiner vertraglichen Verpflichtungen und sein sonstiges Fehlverhalten haben Apple erheblichen Schaden zugefügt“, heißt es in der Beschwerde.

Nun reagieren Epics Anwälte und erklären, dass „Apple kein Recht hat, Epic um die Früchte seiner Arbeit“ zu bringen. Weiterhin heißt es, dass die eigenen Aktionen „weit entfernt sind von dem unerlaubten – sogar behaupteten – kriminellen Verhalten, das Apple beschreibt“.

Einfach ausgedrückt: Epic hat nichts gestohlen, was Apple gehörte – so der Standpunkt von Epic. Schließlich würden die Spieler das Geld bezahlen, weil sie Spaß an dem Werk der „Künstler, Designer und Ingenieure“ von Epic hätten – und eben nicht an Apples Plattform – heißt es weiterhin. Das ist natürlich wieder eine recht eigene Sichtweise auf die Situation. Eines wird hierbei jedoch deutlich: Epic hält wahrlich nicht viel von Apples Geschäftsmodell.

Der Rechtsstreit dürfte sich noch länger hinziehen. Das Gericht des nördlichen Bezirks von Kalifornien hat einen weiteren Verhandlungstermin für den 3. Mai 2021 festgelegt. Bis dahin müssen die Unternehmen weitere schriftliche Dokumente einreichen. Es bleibt somit spannend, was wir in den nächsten Monaten von beiden Seiten noch zu hören bekommen.