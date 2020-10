In den letzten Tagen sind bereits mehrere Videos aufgetaucht, die unterstreichen, wie gut die Videokamera des iPhone 12 Pro ist. Das jüngste Beispiel stammt aus New York.

Apple selbst bewirbt das iPhone 12 Pro Videokamerasystem wie folgt

Die iPhone 12 Pro-Modelle bieten die höchste Videoqualität in einem Smartphone und sind weltweit die ersten Kameras und einzigen Geräte, die ein durchgehendes HDR-Videoerlebnis mit Dolby Vision von bis zu 60 Bildern pro Sekunde und eine noch bessere Videostabilisierung für Produktionen in Kinoqualität ermöglichen. Das Dolby Vision-Grading wird live durchgeführt und während der Bearbeitung, sei es in der Fotos App oder in iMovie, beibehalten. Es wird später in diesem Jahr auch mit Final Cut Pro X möglich sein. Dolby Vision nutzt die Vorteile des Super Retina XDR Displays für einen erstaunlichen Kontrast während der Aufnahme und Videowiedergabe. Anwender können ihre Videos in bis zu 4K Dolby Vision über AirPlay auf externen Geräten ausgeben.