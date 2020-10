Es vergeht kaum eine Wochen, in der ihr nicht bei irgendeinem Discounter, einer Elektromarktkette etc. iTunes Karten günstiger erhaltet. In dieser Woche lohnt sich der Weg zu LIDL und Penny.

15 Prozent Bonus auf iTunes Karten bei LIDL

Falls euer iTunes Guthaben Konto Ebbe anzeigt oder ihr aus welchen Gründen auch immer euer Guthaben aufstocken möchtet, so empfiehlt sich dieser Woche der Weg zu LIDL und Penny. Die Discounter bieten euch ab dem heutigen Montag (26. Oktober 2020) und noch bis kommenden Samstag (31. Oktober 2020) 15 Prozent Bonus-Guthaben beim Kauf von iTunes Karten. Die 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro Karte nehmen an der Aktion teil, so dass sich das Ganze wie folgt gestaltet:

25 Euro iTunes Guthaben kaufen -> 28,75 Euro iTunes Guthaben erhalten

50 Euro iTunes Guthaben kaufen -> 57,50 Euro iTunes Guthaben erhalten

100 Euro iTunes Guthaben kaufen -> 115 Euro iTunes Guthaben erhalten

Soweit uns bekannt, handelt es sich um eine deutschlandweite Aktion von LIDL. Beachtet in jedem Fall den Bonus-Code auf dem Kassenbon (LIDL). Bei Penny müsst ihr das Guthaben bis zum 15. November eingelöst haben, um automatisch an den Bonus zu gelangen.

Das iTunes Guthaben könnt ihr zum Kauf von Apps, Musik, Filmen, TV-Serien etc. im App Store, iTunes Store, Mac App Store und iBookstore einsetzen. Aber auch In-App-Käufe, Apple Music, iCloud-Speicherpläne, Apple Arcade und Apple TV+ könnt ihr so bezahlen.