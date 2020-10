Vor ein paar Wochen kündigte sich bereits an, dass Microsoft an einem „Office für iPad“-Update arbeitet, um Word, Excel und PowerPoint ein großes Update mit Trackpad-Unterstützung zu verpassen.

Microsoft Office für iPad erhält großes Update

Microsoft macht am heutigen Tag noch einmal darauf aufmerksam, dass das Unternehmen bestrebt ist, dass Microsoft 365-Benutzer auf jeder von ihnen verwendeten Technologieplattform die bestmögliche Erfahrung machen.

Office für iPad ist ein wichtiges Werkzeug für vielen Anwender, die damit arbeiten, lernen und erstellen. Mit den neuen iPad Pro-, iPad Air- und iPad-Modellen hat Apple leistungsstarke neue Funktionen und Fähigkeiten eingeführt, mit denen Menschen auf mehr Arten produktiv sein können.

Dementsprechend hat Microsoft neue Funktionen für Word, Excel und PowerPoint implementiert, um den Neuerungen gerecht zu werden.

Die Word-, Excel- und PowerPoint-Apps erhalten jetzt Updates, um die Trackpad-Unterstützung in iPadOS voll auszunutzen und iPad-Benutzern mit einer Maus oder Apples neuem Magic Keyboard eine einfache Cursorsteuerung, flüssige Navigation und präzise Anpassungen zu ermöglichen. Wenn Anwender einen Finger über das integrierte Trackpad des Magic Keyboards bewegen, verwandelt sich der Cursor je nach Inhalt in das gewünschte Werkzeug. Die Verwendung einer Maus oder eines Trackpads mit iPad für allgemeine Aufgaben wie das Hervorheben einer Textpassage in Word, das Auswählen einer Reihe von Zellen in Excel sowie das Verschieben und Ändern der Größe von Grafiken in PowerPoint ist so einfach und intuitiv wie nie zuvor.

Microsoft bestätigt, dass viele Benutzer bereits diese Updates durch eine schrittweise Einführung erhalten haben. Alle anderen Nutzer werden die Updates in den kommenden Wochen erhalten.