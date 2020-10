Update 26.10.2020: Preisbörse24 hat eine interessante Curve-Promo gestartet. Mit dieser Aktion hat jeder Kunde, der in einem bestimmten Zeitraum den Curve-Tracker kauft die Möglichkeit, sich einen 15 Euro Amazon Gutschein zu sichern. Dabei ist es egal, ob ihr den Tracker bei Preisboerse24 im Shop, auf Amazon oder auf Otto kauft. Hier geht es zum 15 Euro Amazon Gutschein. (/Update Ende)

Ursprünglicher Artikel vom 20.09.2020: Vodafone bringt am heutigen Tag den sogenannten „Vodafone Curve“ auf den Markt. Dabei handelt es sich um einen neuen GPS-Tracker, der es Kunden ermöglicht, mit Dingen in Kontakt zu bleiben, die ihnen wichtig und wertvoll sind. Weitere Infos gibt es auf der Vodafone-Webseite.

Vodafone Curve ist da

Vodafone Curve ist da und kann zum Tracking für verschieben „Gegenständen“ verwendet werden, etwa zur Verfolgung von Hunden, Wertsachen wie Schul- oder Laptop-Taschen und Autos. Neu ist ebenfalls die Vodafone Smart App, über die der Tracker aktiviert und gesteuert wird.

Der Curve bietet bis zu sieben Tage Akkulaufzeit, eine Echtzeit GPS-Ortung, einen Sofort-Alarmknopf, einfaches Geofencing über definierbare Zonen und einen Schlüsselring für die Befestigung. Vodafone vermarktet den Tracker in zwei Farbvarianten – Dove (taubengrau) und Slate (blaugrau). Die Verbindung zum Curve erfolgt über die Vodafone Smart-SIM, die im Gerät verbaut ist. Zur optimalen Ortung nutzt das Gerät vier verschiedene Tracking-Technologien: GPS, WLAN, Mobilfunk und Bluetooth. Im Vodafone-Shop und online kostet die Hardware einmalig 39,99 Euro. Für die in über 100 Ländern nutzbare Daten-Flatrate fallen 1,99 Euro pro Monat an (24 Monate Vertragslaufzeit). Auf amazon.de ist das Produkt inklusive zwei Jahre Smart SIM-Service zu einem Preis von 69,90 Euro erhältlich.

