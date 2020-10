Apple selbst gab schon letzten Jahr zu verstehen, dass AirPower eingestellt wurde. Nichtsdestotrotz hielten sich hartnackige Gerüchte, dass Apple im Hintergrund weiter an der Ladematte arbeitet. Nun scheint das Projekt jedoch komplett vom Tisch zu sein.

In den letzten Wochen und Monaten gab es immer mal wieder zarte Gerüchte, dass Apple weiterhin an AirPower arbeitet. Nun meldet sich der für gewöhnlich gut unterrichtete Leaker Jon Prosser zu Wort und meldet sich zum Thema AirPower zu Wort.

Demnach wurden alle AirPower Portotyp-Tests vom Zeitplan für 2021 gestrichen. Der Informant von Prosser gab zu verstehen, dass er davon ausgehet, dass das Projekt nicht wieder aufgenommen wird.

All AirPower prototyping / testing has been removed from the schedule for 2021.

Sources doubt that it’ll ever be picked back up again.

Seems like once again, AirPower is dead.

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 26, 2020