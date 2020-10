Diejenigen, die im Laufe des heutigen Tags bereits den App Store auf ihrem iPhone oder iPad geöffnet haben, werden einen „alten Bekannten“ gesehen haben. In der Heute-Ansicht im App Store gibt es einen prominent platzierten Hinweis auf Crash Bandicoot: On the Run!

Crash Bandicoot: On the Run erscheint voraussichtlich am 25. März 2021

Erst vor wenigen Tagen machte Apple auf eine Neuerung im App Store aufmerksam. Entwickler könnten ihre Apps ab sofort bis zu 180 Tage im Voraus zur Vorbestellung freigeben. Von dieser maximalen Möglichkeit machen die Entwickler von King zwar nicht ganz Gebrauch, allerdings könnt ihr das Spiel schon jetzt vorbestellen. Vorbestellen heißt in diesem Fall, dass euch der App Store auf den Gratis-Download aufmerksam macht, so bald dieser bereit steht. In-App-Käufe sind möglich.

In der Vorschau zum Spiel heißt es unter anderem

Nun wird er bald auch im App Store seinen großen Auftritt feiern. Crash Bandicoot: On the Run! ist die nächste bedeutende Veröffentlichung des meisterhaften Entwicklungsstudios King – berühmt für Candy Crush Saga – und verspricht furiose Spannung in Hochgeschwindigkeit. Etwas anderes hätten wir von dem verschmitzten Beuteltier auch gar nicht erwartet. Wie in seinem Debüt führst du Crash durch gefährliche Dschungelwelten, um Dr. Neo Cortex von seinen diabolischen Plänen abzuhalten. Diesmal schickt Cortex seine Kreaturen durch Portale in Crashs Welt, um sie in toxischem Schleim untergehen zu lassen. Bäh, das ist ja wieder mal typisch!

Mit an Bord ist natürlich das klassische Crash-Bandicoot-Gameplay. Renne, rutsche und springe mit deinen liebsten Crash-Bandicoot-Charakteren über die Wumpa-Insel. Renne durch kultige Umgebungen und erkunde Turtle Woods, Lost City, Temple Ruins, the Lab und noch viele weitere Strecken! Wir werden uns das Spiel nach Erscheinen in jedem Fall mach nachgucken.