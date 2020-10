Ein paar Wochen ist es mittlerweile her, dass Apple „Doug Unplugs“ offiziell angekündigt hat. Nun erhalten wir die ersten bewegten Bilder zu Gesicht. Kurzum: Der offizielle Trailer zur kommenden Apple TV+ Kinderserie ist da.

Apple TV+: Offizieller Trailer zu „Doug Unplugs“ ist da

In „Doug Unplugs“ geht es um einen Roboter, der spürt, dass es im Leben mehr gibt als nur die Fakten. Während andere Roboter sich für ihren täglichen Download einstöpseln, zieht der neugierige Doug los und reist in die menschliche Welt. Mit seiner besten Freundin Emma erlebt er dann die Wunder der Welt aus nächster Nähe. „Doug Unplugs“ basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Dan Yaccarino.

„Doug Unplugs“ wird ab dem 13. November auf Apple TV+ verfügbar sein. Vorab hat Apple nun den ersten offiziellen Trailer veröffentlicht. In 1 Minute 31 Sekunden gibt es einen kurzen Ausblick auf die neue Kinderserie.

Doung Unplugs ist nicht die einzige Apple Kinderserie. Apple TV+ beherbergt neue, preisgekrönte Originale von einigen der heute vertrauenswürdigsten Franchise-Unternehmen für Kinder- und Familienprogramme, darunter den mit dem Daytime Emmy Award ausgezeichneten „Ghostwriter“ von Sesame Workshop. exklusive neue Serien von Peanuts wie „Snoopy in Space“; kommende Serien „Fraggle Rock“ und „Harriet the Spy“, basierend auf den beliebten Klassikern von The Jim Henson Company; und neu erfundene Originalserien, die auf den Geschichten und Illustrationen von Maurice Sendak basieren.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Apple TV+ ist über die Apple TV App auf iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac sowie ausgewählten Samsung und LG Smart TVs, Roku und Amazon Fire TV-Geräten und auf tv.apple.com für 4,99 Euro pro Monat mit einem siebentägigen kostenlosen Probeabo verfügbar. Die Apple TV App wird im Laufe des Jahres auf Sony und VIZIO Smart TVs verfügbar sein. Kunden, die ein neues iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch oder Mac kaufen, können Apple TV+ ein Jahr lang kostenlos genießen. Das Angebot gilt für 3 Monate nach der Aktivierung eines qualifizierten Geräts.