Anfang letzter Woche hatte Apple ohne großes Aufsehen die „Apple TV Remote“-App aus dem App Store entfernt. Nun gewährt uns ein ehemaliger Apple-Ingenieur einige interessante Einblicke in die Entwicklung der App.

Mit der „Apple TV Remote“-App konnten Anwender ihr Apple TV mit der Touch-Oberfläche eines iPhone oder iPad fernbedienen. Die Funktionalität ist jedoch bereits seit iOS 12 auch über das Kontrollzentrum erhältlich und somit sah Apple nicht mehr die Daseinsberechtigung für die eigenständige App. Als sich diese vor vielen Jahren noch in Entwicklung befand, war sie jedoch durchaus eine „große Sache“.

In einem Twitter-Thread erläutert der ehemalige Apple-Ingenieur und Designer Alan Cannistraro den Entstehungsprozess der Remote-App. Cannistraro erklärt, er habe 2006 mit dem Schreiben der App begonnen, noch bevor er den Rest der Benutzeroberfläche des iPhones sehen konnte. Am Ende war die App die erste Produktions-App, mit der das „App Store Team ihren Upload-Fluss des Stores testete“.

Die Remote-App wurde nur mit einer iTunes- und Apple TV-Steuerung ausgeliefert. Es gab jedoch zu diesem Zeitpunkt auch verschiedene Prototypen, die durchaus mehr leisten konnten. Tatsächlich überlegte man damals, die App „iControl“ zu nennen. Der Name lässt es schon vermuten, die App sollte eine Vielzahl von Funktionen im Apple-Kosmos und darüber hinaus übernehmen. So schreibt Cannistraro:

