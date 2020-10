Bereits Monate vor der iPhone 12 (Pro) Keynote tauchte das Gerücht auf, dass Apple bei den neuen iPhone-Modellen auf ein Ladegerät und Kopfhörer im Lieferumfang verzichtet. Schlussendlich kam es so und Samsung machte sich direkt über diesen Umstand lustig. Nun taucht das Gerücht auf, dass die Südkoreaner ebenfalls in Erwägung ziehen, bei zukünftigen Smartphone-Generationen auf ein Netzteil verzichten.

Gerücht: Samsung verzichtet zukünftig ebenfalls auf ein Netzteil im Lieferumfang

Nachdem Samsung über das fehlende Netzteil beim iPhone 12 (Pro) gelästert hat, könnte sich das südkoreanische Unternehmen im nächsten Schritt unglaubwürdig machen.

Glaubt man den Informationen von SanMobile, so zieht es Samsung in Erwägung, sowohl das Ladegerät als auch die Kopfhörer aus dem Smartphones-Lieferumfang zu streichen – beginnend mit dem „Galaxy S21“. Weitere Modelle sollen folgen. Allerdings könnte Samsung auch etwas zaghafter vorgehen und nur auf die Kopfhörer verzichten und das Ladegerät weiter mitliefern. So würde man zumindest im Bezug auf die aktuelle Werbekampagne glaubhaft bleiben.

Ein solcher Schritt wäre für Samsung ähnlich wie für Apple von Vorteil. Wenn kein Netzteil und / oder Kopfhörer im Lieferumfang enthalten sind, entsteht weniger Elektroschrott. Dies schont die Umwelt schont gleichzeitig könnte das Unternehmen Kosten senkden.