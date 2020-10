Legte Apple bei den vergangenen iPhone-Generationen einen verstärkten Fokus auf die iPhone-Fotografie, steht in diesem Jahr intensiver denn je die Videografie im Mittelpunkt. Bei dieser Disziplin hat Apple in der Tat nachgelegt. Die iPhone 12 Pro-Modelle bieten die höchste Videoqualität in einem Smartphone und sind weltweit die ersten Kameras und einzigen Geräte, die ein durchgehendes HDR-Videoerlebnis mit Dolby Vision von bis zu 60 Bildern pro Sekunde und eine noch bessere Videostabilisierung für Produktionen in Kinoqualität ermöglichen.

iPhone 12 Pro — Make movies like the movies

Nachdem Apple bereits das Experiment V veröffentlicht hatte, geht es nun mit dem Clip „iPhone 12 Pro — Make movies like the movies“ weiter.

In dem 78-Sekunden Video veranschaulichen die Verantwortlichen in Cupertino, welche Möglichkeiten in der iPhone 12 Pro Videokamera liegen, um echte Filme aufzunehmen.

Nicht nur Apple hat bereits Videos zum iPhone 12 Pro veröffentlicht, auch in freier Wildbahn zeigen sich die ersten Videos. So wurde bereits ein Musikvideo mit dem iPhone 1 Pro gedreht und ein Hubschrauberflug über San Francisco.