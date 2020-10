Das neue iPhone 12 (Pro) bringt eine weitere interessante Neuerung mit, die bislang nicht bekannt war. Demnach unterstützen die neuen Geräte den Personal Hotspot über das schnellere 5GHz Wifi-Netzwerk anstatt das 2,4Ghz Wifi wie bei älteren iPhone-Modelle.

iPhone 12 Pro: Personal Hotspot über schnelleres 5GHz WiFi

Mit der Funktion „Personal Hotspot“ könnt ihr über euer iPhone und iPad ein WLAN-Netzwerk aufspannen und euch anschließend mit dem Mac, PC oder was auch immer verbinden, um im Internet zu surfen.

Persönlicher Hotspot ist beim iPhone 12 (Pro) standardmäßig über das 5 GHz Wifi aktiviert. Unter Einstellungen -> Persönlicher Hotspot gibt es bei den neuen iPhone 12 (Pro) Modellen einen neuen Schalter „Kompatibilität“ maximieren“, mit dem der persönliche Hotspot bei Aktivierung auf 2,4GHz-Wifi zurückgesetzt wird.

Apple weist darauf hin, dass bei Aktivierung dieses Schalters die Internetleistung der Geräte beeinträchtigt werden kann.

Die neuen iPhone 12 (Pro) Modelle bringen demnach zwei Neuerungen für den Personal Hotspot mit. Zum einen können sie sich per 5G mit dem Internet verbinden und die höhere Internetgeschwindigkeit schneller per 5GHz weiterreichen. Die Vorteile von Wifi-Verbindungen über 5GHz liegen in den deutlich höheren Übertragungsgeschwindigkeiten mit bis zu 1.300 Mbit/s. Der Nachteil liegt in der niedrigeren Reichweite im Vergleich zum 2GHz Netzwerk.