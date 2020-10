Sonos nimmt den heutigen Tag zum Anlass, um praktisches Zubehör für den tragbaren Lautsprecher Sonos Move vorzustellen. Zu einer robusten Tasche gesellt sich eine elegante Wandhalterung.

Sonos präsentiert Tragetasche und Wandhalterung für den Sonos Move

Mit dem Sonos Move hat der Lautsprecher-Hersteller einen spannenden Akku-Lautsprecher vor rund einem Jahr vorgestellt, der uns im Test überzeugen konnte. Dabei ist der Sonos Move ein stationärer und tragbarer Lautsprecher zugleich. Der Sonos Move sorgt drinnen und draußen für perfekten Sound.

Nun hat Sonos begleitendes Zubehör vor den Sonos Move vorgestellt. Eine robuste Tasche für 89 Euro und ein eleganter Wall Hook für 35 Euro können ab heute auf sonos.com und bei teilnehmenden Händler erworben werden. Bei Ausflügen wird er in der eleganten Tasche in stylischem Schwarz ab sofort sicher verstaut. Die Tasche aus ballistischem Nylon mit einem weichen Futter ist besonders robust und langlebig und bietet in einem Fach Platz für ein USB-C Ladekabel.

Hat der Move bereits seinen festen Platz im heimischen Outdoor-Bereich, kann er nun platzsparend an einem perfekt passenden Wall Hook in Lunar White oder Shadow Black aufgehängt werden und bringt Sound ins Grüne. Der Wall Hook ist mit einer weichen Silikon-Schicht überzogen, die den Speaker vor Kratzern schützt. Damit die Musik immer weiter spielt, kann der Move am Wall Hook über ein USB-C Ladekabel aufgeladen werden.