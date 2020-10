Apple hat in den frühen Morgenstunden die Signatur von iOS 14.0.1 gestoppt. Dies hat zur Folge, dass ihr nach der Installation auf iOS 14.1 nicht mehr auf die „ältere“ Version zurückkehren könnt. Dies ist ein normales Vorgehen seitens Apple und wiederholt sich alle paar Wochen.

Downgrade von iOS 14.1 nicht mehr möglich

Vor ein paar Tagen hat Apple die finale Version von iOS 14.1 zum Download bereit gestellt. Diese bracht unter anderem den Support für iPhone 12 (Pro), Unterstützung für die Wiedergabe und Bearbeitung von 10-Bit-HDR-Videos in der App „Fotos“ für iPhone 8 und neuerer Modelle sowie allerhand Bugfixes.

Echte Probleme im Zusammenhand mit iOS 14.1 sind uns nicht bekannt, so dass Apple nun die Signatur von iSO 14.0.1 eingestellt hat. Dies ist ein übliches Prozedere und kommt nicht wirklich überraschend.

Was hat es damit auf sich? Falls ihr bereits auf iOS 14.1 geupdatet habt, so habt ihr ab sofort keine Möglichkeit mehr, zu iOS 14.0.1 zurück zu kehren. Apple gewährt nach der Freigabe einer neuen iOS-Version ein bestimmtes Zeitfenster, so dass ein Downgrade auf eine ältere Version grds. möglich ist. Dies kann manchmal sinnvoll sein, wenn mit der neuen Version Probleme auftreten. Dann können Anwender zurück auf die funktionierende Version.