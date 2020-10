Apple holt Jon Stewart zurück ins TV. Stewart ist vor allem für seine Auftritte als ehemaliger Gastgeber der satirischen Nachrichtensendung „The Daily Show“ bekannt. Bei Apple TV+ soll der Moderator seine gewohnt bissigen Nachrichtenkommentare in einer eigenen Show präsentieren.

Show mit Jon Stewart in Planung

Jon Stewart kann wieder in seiner Paraderolle auftreten. Nachdem der Satiriker und Produzent von 1999 bis 2015 „The Daily Show“ moderiert hatte, feiert er laut The Hollywood Reporter auf Apples Streaming-Plattform ein Comeback.

Stewart entwickelt mit seinem Unternehmen Busboy Productions für Apple eine neue Sendung zum politischen Zeitgeschehen. Die einstündige Show wird in jeder Folge ein Thema behandeln, das „Teil der aktuellen nationalen Ereignisse“ sein soll. Zusätzlich zu dem Auftritt auf Apple TV+ soll auch ein regelmäßiger Podcast produziert werden, der die Show begleitet.

Bisher fehlt der Produktion ein offizieller Name. Aktuell ist auch noch nicht bekannt, wann die Show auf Apple TV+ erhältlich sein wird. Apple hat jedoch bereits mehrere Staffeln in Auftrag gegeben, so dass der 20-fache Emmy-Gewinner bei Apple einen festen Sendeplatz hat.