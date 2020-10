Vergangene Woche ist „On the Rocks“ exklusiv auf Apple TV+ angelaufen. Der Film mit Bill Murray und Rashida Jones in der Hauptrolle ist nach Greyhound mit Tom Hanks der zweite Blockbuster auf Apple TV+. Im Gespräch haben sich Schauspielerin Rashida Jones und Regisseurin Sofia Coppola zum Film geäußert.

Rashida Jones und Sophia Coppola sprechen über „On the Rocks“

Um den Filmstart zu feiern, setzte sich die Therapeutin Esther Perel mit der Regisseurin Sofia Coppola und dem Star Rashida Jones in einem virtuellen Runden Tisch zusammen, um über die Themen des Films zu sprechen.

Bei diesem virtuellen Runden Tisch diskutiert die berühmte Beziehungstherapeutin Esther Perel mit Sofia Coppola, der Regisseurin von On the Rocks, und der Schauspielerin Rashida Jones, über verschieden Themen des Films. Das Trio befasst sich mit allem, von der Art und Weise, wie unsere Eltern unsere romantischen Erwartungen beeinflussen können, über das Geheimnis bis hin zur Aufrechterhaltung des Verlangens in einer langfristigen Beziehung, der Aufrechterhaltung des Vertrauens und des Verlangens in einer langfristigen Beziehung, insbesondere während des Lockdowns.

Um was geht es überhaupt bei On The Rocks

Laura (Rashida Jones) hat sich im Hafen der Ehe bisher immer ganz gut aufgehoben gefühlt, doch als ihr Mann Dean (Marlon Wayans) immer öfter Überstunden im Büro zusammen mit der neuen attraktiven Kollegin verbringt, ahnt sie Schlimmstes. Sie wendet sich an den Mann, von dem sie glaubt, er hätte in Sachen Beziehungen den Durchblick: ihr ebenso charmanter wie impulsiver Vater Felix (Bill Murray). Der besteht auch prompt darauf, dem Verdacht nachzugehen. Auf ihren Streifzügen durch das nächtliche New York, bei der sie von schicken Uptown-Partys zu angesagten Downtown-Szenevierteln treiben, stellen Tochter und Vater schnell fest, dass das eigentliche Abenteuer, das sie gemeinsam zu bestehen haben, in ihrer eigenen herausfordernden Beziehung liegt.