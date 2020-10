Eve System hat am heutigen Tag bekannt gegeben, dass Nutzer des Eve HomeKit-LightStrips ab sofort die iOS 14-Technologie für Adaptives Licht nutzen können. Das zugehörige Firmware-Update steht nun bereit.

Eve HomeKit- LightStrip unterstütz jetzt iOS 14-Technologie für Adaptives Licht

Der ein oder andere Anwendern wird sich noch an die WWDC-Keynote im Juni dieses Jahres und die Ankündigung von „Adaptives Licht“ unter iOS 14 erinnern. Eve System ist das erste Unternehmen, welches von dieser Neuerung Gebrauch macht.

Durch Adaptives Licht ermöglicht Eve Light Strip mit warmen Farben einen entspannten Start in den Tag, schafft mit kühlerem Licht eine konzentrierte Arbeitsatmosphäre am Mittag und wirkt am Abend beruhigend mit weniger blauem Licht – ohne dass der Nutzer einen Finger rühren müsste. Die Anpassung der Farbtemperatur erfolgt völlig automatisch, bei jedem Einschalten und mit sanften Übergängen. Erforderlich sind ein HomePod oder ein Apple TV (4. Generation oder neuer) als Steuerzentrale. Das kostenlose Firmware-Update für Eve Light Strip mit Unterstützung für Adaptives Licht steht in der Eve App bereit.

Eve Light Strip ist aktuell zum Preis von 68,23 Euro bei Amazon erhältlich, Verlängerungen mit 200 cm schlagen aktuell mit 41,98 Euro zu Buche.