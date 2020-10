Sechs Wochen ist es mittlerweile her, dass Apple die finale Version von iOS 14 zum Download bereit gestellt. Mittlerweile hat iOS 14 den Vorgänger iOS 13 bei der Adaption überholt. iOS 14 ist einer aktuellen Erhebung zufolge mittlerweile auf mehr als 50 Prozent aller iPhone-Modelle installiert.

iOS 14 auf mehr als 50 Prozent aller iPhones installiert

Bereits kurz nach der Freigabe von iOS 14 hatten wir auf die Zahlen von Mixpanel geblickt. Nun gibt es frische Zahlen und diese zeigen, dass iOS 14 seinen Vorgänger iOS 13 bei der Verbreitung überholt hat.

Apple selbst hat bislang noch keine Zahlen zur iOS 14 Adaption veröffenlitcht, von daher sind wir auf die Zahlen von Mixpanel angewiesen. Diese dürften nicht zu 100 Prozent die tatsächlichen widerspiegeln, allerdings eine eindeutige Richtung aufzeigen.

Glaubt man der Datenerhebung, so ist iOS 14 mittlerweile auf 50,28 Prozent aller iPhones installiert. Gleichzeitig kommt iOS 13 auf 43,68 Prozent. Auf 6,03 Prozent aller iPhones läuft eine ältere iOS-Version. Damit hat iOS 14 kürzlich 13 überholt.

Grundsätzlich sind Apple-Nutzer updatefreudig. Der Hersteller aus Cupertino macht es seinen Nutzern ziemlich einfach, auf eine neue iOS-Version zu aktualisieren. Nach der ursprünglichen Freigabe von iOS 14, sind wir mittlerweile bei iOS 14.1 angekommen. iOS 14.2 ist in Arbeit. Viele Anwender warten zunächst die ersten Bugfix-Updates ab, bevor sie aktualisieren. Der Verkaufsstart des iPhone 12 (Pro) – bei diesem Geräten ist iOS 14 vorinstalliert – hat dazu beigetragen, dass die iOS 14 Verbreitung in den letzten Tagen deutlich zugelegt hat. Im kommenden Monat gehen iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max an den Start. Dies wird ebenso zur Steigerung der iOS 14 Adaption beitragen.