Bereits Vorfeld der iPhone 11 (Pro) Ankündigung im vergangenen Jahr kam das Gerücht auf, dass Apple den neuen iPhone-Modellen eine Funktion für bi-direktionales Laden (Reverse Wireless Charging) verpasst. Genau wie beim iPhone 11 (Pro) hat Apple auch beim iPhone 12 (Pro) in diesem Jahr eine solche Funktion zum Aufladen von Zubehör nicht angekündigt. Nichtsdestotrotz könnte diese technisch an Bord sein.

iPhone 12 könnte Funktion für bi-direktionales Laden enthalten

Jeremy Horwitz von VentureBeat ist auf einen Apple Antrag bei der Federal Communications Commission (FCC) aufmerksam geworden, bei dem es um eine bi-direktionale Lademöglichkheit beim iPhone 12 geht.

In dem Dokument spricht Apple davon, dass die 2020er iPhones eine drahtlose Ladefunktion unterstützen, die anscheinend für mindestens ein zukünftiges Apple Zubehör aktiviert sein wird. Es heißt

2020 iPhones können nicht nur mit einem Desktop-WPT-Ladegerät (Puck) aufgeladen werden, sondern unterstützen auch die WPT-Ladefunktion bei 360 kHz zum Aufladen von Zubehör. Derzeit ist das einzige Zubehör, das von iPhones aufgeladen werden kann, ein zukünftiges externes potenzielles Apple-Zubehör.

An dieser Stelle kann natürlich nur darüber spekuliert werden, ob Apple die Funktion des Rückwärtsladens tatsächlich im iPhone implementiert hat, und ob die Funktion tatsächlich freigeschaltet wird. Wie könnte die Funktion genutzt werden? Mit dem bi-direktionalen Laden könnte es Apple ermöglichen, dass zum Beispiel eine zukünftige AirPods-Generation bzw. das zugehörige Ladecase per MagSafe über das iPhone aufgeladen werden. Aber auch die sogenannten AirTags könnten in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen.