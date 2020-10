Ted Lasso gehört zu den beliebtesten Serien auf Apple TV+, dies ist nicht nur unsere Meinung. Von daher ist es logisch, dass Apple nicht nur die 2. Staffel bereits in Auftrag gegeben, sondern auch die 3. Staffel bestellt hat.

Apple bestellt Staffel 3 zu Ted Lasso

Apple hat offiziell bestätigt, dass das Unternehmen die 3. Staffel zur Comedy-Serie Ted Lasso in Auftrag gegeben hat. Ab Januar wird die 2. Staffel zu Ted Lasso produziert, allerdings ist der Hersteller aus Cupertino schon einen Schritt weiter und hat sich die 3. Staffel gesichert.

Seit der Serien-Premiere am 14. August 2020 haben Kritiker und Fans die Serie weltweit als „großartig“, „urkomisch“, „herzschwellend“ und „ansteckend“ bezeichnet. Dies entspricht auch unserem Eindruck zu Serien.

In „Ted Lasso“ spielt Jason Sudeikis einen College-Footballtrainer aus Kansas, der eingestellt wurde, um eine professionelle Fußballmannschaft in England zu trainieren, obwohl er Erfahrung beim Trainieren von Fußballmannschaften hat. In der Serie sind auch Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, der Juno-Tempel, Brett Goldstein, Phil Dunster und Nick Mohammed zu sehen. Neben der Hauptrolle fungiert Sudeikis neben Bill Lawrence („Scrubs“) über seine Doozer Productions als ausführender Produzent in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television und Universal Television, einer Abteilung von NBCUniversal Content.

Um welches Thema es sich bei der 3. Staffel dreht, ist aktuell nicht bekannt. Auch ist bislang nicht überliefert, wann die 3. Staffel exklusiv auf Apple TV+ starten wird. Zunächst einmal freuen wir uns auf Staffel 2 im kommenden Jahr.