Cowen erwartet, dass Apples Q4/2020 Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street erfüllen werden. Zudem geht die Investmentbank davon aus, dass das iPhone 12 und das Weihnachtsgeschäft das folgende Quartal deutlich stärken werden.

Mehr Auslieferungen dank Home-Office

Apple wird am 29. Oktober 2020 seine Quartalszahlen für das fiskalische Q4/2020 verkünden. Das Apple Q4/2020 umfasst das kalendarische Q3/2020 und somit die Monate Juli, August und September 2020.

In einem Schreiben an Investoren prognostiziert Cowen-Analyst Krish Sankar, dass Apple im vierten Quartal 2020 einen Umsatz von 64,9 Milliarden US-Dollar ausweisen wird. Insbesondere der Mac- und iPad-Absatz soll das Quartal gestärkt haben. So treibt die Notwendigkeit von Home-Office und Home-Learning die Verkaufszahlen weiter an.

Mit Blick auf die Zukunft erwartet Sankar, dass das Dezember-Quartal viel stärker ausfallen wird, wobei die Bank einen Umsatzanstieg von 48 Prozent im Quartalsvergleich vorhersagt. Der Analyst erwartet, dass Apple im Dezember-Quartal 70 Millionen iPhone-Einheiten oder mehr ausliefern wird. Das würde die für das vierte Quartal 2020 geschätzten 40 Millionen Einheiten deutlich übersteigen. Jüngste Studien der Bank deuten zudem darauf hin, dass die starke Vorbestellnachfrage nach dem iPhone 12 zu einem Anstieg der Produktionszahlen auf 76 Millionen Stück geführt hat.

In Bezug auf Apples Service-Geschäft schreibt Sankar, dass neue Optionen zur Bündelung von Abonnements und das einjährige Jubiläum von Apple TV+ das Wachstum der Dienste stützen werden. In Bezug auf den Premium-Streaming-Dienst erklärt der Analyst, dass verstärkte Produktionsaktivitäten und eine breitere Palette von Inhalten für den weiteren Erfolg der Dienste entscheidend sein werden.

Wie AppleInsider berichtet, hält Sankar an seinem 12-Monats-AAPL-Preisziel von 133 US-Dollar fest, mit einem Gewinn pro Aktie von 4,23 US-Dollar.