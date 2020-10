Im Rahmen des September-Events vorgestellt und für Herbst 2020 angekündigt, hat Apple soeben bestätigt, dass as brandneue Service-Bundle „Apple One“ am morgigen Freitag (30. Oktober) an den Start geht.

Apple One startet morgen

Apple hat soeben im Rahmen der Bekanntgabe der Q4/2020 Quartalszahlen bestätigt, dass Apples Service-Bundle morgen startet

Ab morgen wird Kunden mit Apple-Abonnements das für sie passende Apple One-Paket empfohlen, sodass sie sich mit nur einem Fingertipp von jedem Apple-Gerät aus anmelden und sogar noch mehr für weniger Geld bekommen können.

Individual beinhaltet Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher für 14,95 Euro pro Monat.

beinhaltet Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher für 14,95 Euro pro Monat. Family beinhaltet Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 200 GB iCloud-Speicher für 19,95 Euro pro Monat und kann von bis zu sechs Familienmitgliedern gemeinsam genutzt werden.

beinhaltet Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 200 GB iCloud-Speicher für 19,95 Euro pro Monat und kann von bis zu sechs Familienmitgliedern gemeinsam genutzt werden. Premier (nicht in Deutschland verfügbar) beinhaltet, sofern verfügbar, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ und 2 TB iCloud-Speicher und kann von bis zu sechs Familienmitgliedern gemeinsam genutzt werden.

Apple One beinhaltet ein 30-tägiges kostenloses Probeabo für alle Services, die der Anwender noch nicht nutzt. Mit Apple One erhalten Nutzer nur eine Rechnung pro Monat und können ihr Apple One-Paket jederzeit problemlos ändern oder kündigen. Mit den Family- und Premier-Paketen können bis zu sechs Familienmitglieder mit ihrem eigenen persönlichen Nutzerkonto und ihren Präferenzen auf alle enthaltenen Services zugreifen.

Apple CFO Luca Maestri told @emilychangtv that Apple One is launching tomorrow and Fitness+ is launching this quarter. — Mark Gurman (@markgurman) October 29, 2020

Auch zu Apple Fitness+ gibt es eine kurze Info von Apple Finanzchef Luca Maestri. Der Service, der zum Start nicht in Deutschland verfügbar sein wird, wird noch in diesem Quartal verfügbar sei. Apple Fitness+ verwendet Messwerte der Apple Watch, die dem Nutzer direkt auf dem Bildschirm von iPhone, iPad oder Apple TV angezeigt werden, auf intelligente Weise und bietet so ein einzigartiges personalisiertes Trainingserlebnis. Jeder, vom Anfänger bis zum Fitness-Enthusiasten, kann auf Workouts wie im Fitnessstudio zugreifen, die von inspirierenden Weltklasse-Trainern durchgeführt und durch motivierende Musik renommierter Künstler begleitet werden.