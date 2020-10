Die Apple Q4/2020 Quartalsergebnisse liegen vor. Anfang dieses Monats hatten Apple angekündigt, dass der Hersteller aus Cupertino am heutigen Abend die Quartalszahlen für das abgelaufene Quartal bekannt geben wird. Dies ist vor wenigen Augenblicken geschehen.

Apple hat vor wenigen Augenblicken die Q4/2020 Quartalszahlen veröffentlicht. Das Quartal umfasst die Monate Juli, August und September 2020. Lasst euch an dieser Stelle nicht irritieren. Das fiskalische Apple Q4 umfasst das kalendarische Q4.

Mehrere Faktoren beeinflussen die aktuellen Apple Geschäftszahlen. Nach wie vor befinden wir uns mitten in einer Gesundheitskrise. Dies hatte unter anderem zur Folge, dass die neuen iPhone-Modelle (bzw. zwei von vier Modellen) erst im Oktober in den Verkauf gegangen sind. Die anderen beiden Modelle folgen im November. Somit hat der iPhone-Verkaufsstart in diesem Jahr keine direkte Auswirkungen auf die Q4-Zahlen. Mitte September gingen stattdessen Apple Watch 6, Apple Watch SE und iPad 8 in den Verkauf.

Nichtsdestotrotz können sich die Zahlen sehen lassen. Apple konnte im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 64,70 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 12,67 Milliarden Dollar (0,73 Dollar Gewinn pro Aktie nach dem Aktiensplit) erzielen. Im Q4/2019 waren es 64,04 Milliarden Dollar Umsatz bei 13,69 Milliarden Dollar Gewinn (3,03 Dollar Gewinn pro Aktie). Der Nicht-US-Anteil am Umsatz betrug im abgelaufenen Quartal 59 Prozent (Q4/2019: 60 Prozent). Der Hersteller legte einen Umsatz-Rekord in der Mac- und Service-Sparte hin.

“Apple capped off a fiscal year defined by innovation in the face of adversity with a September quarter record, led by all-time records for Mac and Services,” said Tim Cook, Apple’s CEO. “Despite the ongoing impacts of COVID-19, Apple is in the midst of our most prolific product introduction period ever, and the early response to all our new products, led by our first 5G-enabled iPhone lineup, has been tremendously positive. From remote learning to the home office, Apple products have been a window to the world for users as the pandemic continues, and our teams have met the needs of this moment with creativity, passion, and the kinds of big ideas that only Apple can deliver.”

“Our outstanding September quarter performance concludes a remarkable fiscal year, where we established new all-time records for revenue, earnings per share, and free cash flow, in spite of an extremely volatile and challenging macro environment,” said Luca Maestri, Apple’s CFO. “Our sales results and the unmatched loyalty of our customers drove our active installed base of devices to an all-time high in all of our major product categories. We also returned nearly $22 billion to shareholders during the quarter, as we maintain our target of reaching a net cash neutral position over time.”