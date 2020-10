Seit ein paar Wochen wissen wir, dass sich Apple die Rechte an „Wolfwalkers“ sichern könnte Nach dem offiziellen Teaser und offiziellen Trailer gibt es nun den „Legendary Prologue“ zu sehen. Auch zu „Long Way Up“ gibt es einen neuen Appetizer zu bestaunen.

Ein paar Wochen müssen wir uns noch gedulden, bis Wolfwalkers am 11. Dezember seine Premiere auf Apple TV+ feiern wird. Apple beschreibt die Serie wie folgt

In einer Zeit des Aberglaubens und der Magie reist der junge Jägerlehrling, Robyn Goodfellowe, mit ihrem Vater nach Irland, um das letzte Wolfsrudel auszurotten. Während Robyn die verbotenen Gebiete außerhalb der Stadtmauern erkundet, freundet sie sich mit einem freigeistigen Mädchen an, Mebh, einem Mitglied eines mysteriösen Stammes, der angeblich nachts die Fähigkeit besitzt, sich in Wölfe zu verwandeln. Auf der Suche nach Mebhs vermisster Mutter entdeckt Robyn ein Geheimnis, das sie weiter in die verzauberte Welt der Wolfswanderer entführt und das Risiko birgt, genau das zu werden, was ihr Vater zerstören soll.