Am späten gestrigen Abend tauchte auf YouTube ein Video auf, in dem der rumänische YouTuber George Buhnici das iPhone 12 mini in einem ersten Hands-On zeigte. Wenige Stunden nachdem das Video veröffentlicht wurde, wurde dieses auch schon wieder gelöscht. Gut möglich, dass die Verantwortlichen in Cupertino dafür gesorgt haben, dass das Video vorübergehend offline genommen wird. Allerdings findet sich das Video bei YouTube an anderer Stelle wieder.

iPhone 12 mini: erstes Hands-On-Video taucht auf und wieder ab

Offiziell lassen sich das iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max ab dem 06. November vorbestellen. Der offizielle Verkaufsstart erfolgt eine Woche später am 13. November. Genau wie beim iPhone 12 und iPhone 12 Pro Verkaufsstart dürfte Apple auch im Fall des Mini und Max verschiedenen Influencern, Youtubern und Medien im Vorfeld ein Testgerät zur Verfügung stellen. Das Presseembargo hierfür dürfte wenige Tage vor dem 13. November (10. oder 11. November) fallen.

Das iPhone 12 mini stellt ein ziemlich kompaktes iPhone mit Face ID dar. Es verfügt über eine Displaygröße von 5,4 Zoll. Im Vergleich dazu setzt Apple beim iPhone 12 und iPhone 12 Pro auf 6,1 Zoll und beim iPhone 12 Pro Max auf 6,7 Zoll. Technisch sind das iPhone 12 mini und iPhone 12 identisch. Wir können uns gut vorstellen, dass viele Anwender auf ein iPhone 12 mini mit seiner kompakten Bauweise gewartet haben. Nichtsdestotrotz dürften die verkauften Stückzahlen für die 6,1 Zoll Modelle deutlich höher liegen. In jedem Fall deckt Apple mit der iPhone 12 Familie eine große Bandbreite an Bedürfnissen ab.

Wenn wir schon beim iPhone 12 mini sind. Auch Leaker @L0vetodream zeigt am heutigen Tag ein Foto des iPhone 12 mini. Es scheint, als geistern die Geräte bereits verstärkt umher.