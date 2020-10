Während deutsche Kunden bereits das iPhone 12 und iPhone 12 Pro in ihren Händen halten, müssen sich Kunden in Indien noch ein paar gedulden. Dort können Kunden die Geräte seit dem 23. Oktober vorbestellen, offizieller Verkaufsstart ist der 30. Oktober. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass iPhone 12 und iPhone 12 Pro einen Start-Rekord in Indien hinlegen.

iPhone 12 und 12 Pro mit Start-Rekord in Indien

ZeeNews berichtet wie folgt

Die neu vorgestellten iPhone 12 und iPhone 12, die seit dem 23. Oktober in Indien vorbestellt werden können, sorgen bei Apple autorisierten Händlern für eine riesige Nachfrage und haben aufgrund verschiedener attraktiver Angebote für einen neuen Rekord gesorgt. Handelsquellen teilten IANS am Mittwoch mit, dass die Vorbestellungen für die neuen iPhones diesmal sehr hoch sind und die autorisierten Verkäufer das neue iPhone 12 und iPhone 12 Pro am 30. Oktober an diejenigen übergeben werden, die es im Land vorbestellt haben.

In dem Artikel werden verschiedene Werbeangebote wie das Cashback-Angebot der HDFC Bank für einige iPhone-Modelle thematisiert. Der Bericht zitiert ferner Branchenexperten, die behaupten, dass Apple den Erfolg, den es mit dem iPhone 11 im Land hatte, mit dem iPhone 12 wiederholt.

Im vergangenen Monat eröffnete Apple seinen Online Store in Indien, so dass Kunden jetzt direkt bei Apple bestellen können und nicht mehr den Umweg über Handelspartner nehmen müssen.