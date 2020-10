Am gestrigen Abend hat Apple die erste Beta zu macOS Big Sur 11.0.1 veröffentlicht. Diese kann von Entwickler heruntergeladen und installiert werden. Im Programmcode der neuen Beta gibt es Hinweise auf drei bislang unbekannte Macs.

macOS Big Sur 11.0.1 Beta mit Hinweisen auf drei neue Macs

Mit macOS Big Sur 11.0.1 wird sich Apple in erster Linie um Bugfixes kümmern. Darüberhinaus bringt das erste Big Sur Update auch neue Wallpaper mit sich. Darüberhinaus zeigen sich drei bislang unbekannte Macs im Programmcode der Beta.

Im Ordner /System/Library enthält macOS eine Vielzahl von Bundle-Dateien, um verschiedene Mac-Modelle zu identifizieren. Zum Beispiel gibt es Dateien, die sich auf das 16 Zoll MacBook Pro, das 13 Zoll MacBook Pro 2020 und den 27 Zoll iMac 2020 beziehen. Tatsächlich waren diese Dateien eines der ersten Anzeichen dafür, dass 2019 ein neues 16 Zoll MacBook Pro auf den Markt kommen wird.

Die ersten Beta zu macOS Big Sur 11.0.1 enthält an der eben genannten Stelle zwei brandneue Dateien, die auf zwei unveröffentlichte Macs verweisen. Es gibt auch eine andere Datei, die in der 10. Beta von macOS 11 Big Sur vorhanden war, aber bis jetzt unbemerkt blieb. Die neuen Dateien, die nur in macOS Big Sur vorhanden sind, sind:

MacHardwareTypes-2020f.bundle

MacHardwareTypes-2020g.bundle

MacHardwareTypes-2020h.bundle

Um das Ganze in einen Kontext zu bringen: MacHardwareTypes-2019f.bundle und MacHardwareTypes-2020d.bundle stehen für das 16 Zoll MacBook Pro, während das MacHardwareTypes-2020a.bundle für das 2020 MacBook Air vorgesehen ist und die anderen Dateien sich auf den 2020 iMac und das 2020 13-Zoll-MacBook Pro beziehen.

MacOS Big Sur 11.0.1 mentions 3 distinct unreleased Macs, all set for release in 2020. In beta 10 only one of these was present.@9to5mac @appleinsider pic.twitter.com/0u5aGszbWl — Hans Harck Tønning (@HarckerTech) October 29, 2020

Was im Detail hinter den neuen Dateien steht, ist unbekannt. Am 17. November wird mit einer Keynote gerechnet. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Apple macOS Big Sur 11.0 bis zur Ankündigung der Apple Silicon Macs zurückhält, um Leaks zu vermeiden. Erst kürzlich sind unbekannte Macs in einer eurasischen Zulassungsdatenbank aufgetaucht.