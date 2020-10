Netatmo, ein französisches Smart-Home-Unternehmen, welches bereits verschiedene Smart-Home-Produkte vertreibt, hat am heutigen Tag ein modulierendes Smartes Thermostat vorgestellt. Dieses it unter anderem mit Apple HomeKit kompatibel.

Netatmo stellt HomeKit-kompatibles modulierendes smartes Thermostat

Das modulierende smarte Thermostat ist mit OpenTherm-Heizkesseln kompatibel. Nutzer können damit über einen Heizplan die Heizung ihrem Lebensstil anpassen und über die Home+Control App per Fernsteuerung kontrollieren. Dank der Auto-Adapt-Funktion und der OpenTherm-Technologie stellt das Thermostat die Heizung präzise ein und die Außentemperatur sowie die thermischen Eigenschaften des Gebäudes werden berücksichtigt.

Die App-Steuerung bietet dabei verschiedene Möglichkeiten. So könnt ihr euer Heizsystem verwalten, wo auch immer ihr euch gerade aufhaltet. Ihr könnt beispielsweise per Fernsteuerung die Heizung wärmer stellen, falls die Kinder eher als gedacht aus der Schule nach Hause kommen oder vor der Rückkehr aus dem Urlaub die Heizung einschalten. Zusätzlich zur Fernsteuerung lässt sich die Heizung auch manuell über das Thermostat regeln, ohne dass hierfür die App benötigt wird.

Das Modulierende Smarte Thermostat von Netatmo ist mit Apple-HomeKit kompatibel. Dank dieser Kompatibilität kann der Benutzer seine Heizung per Sprachsteuerung verwalten – was praktisch ist, wenn man keine Hand frei hat, zum Beispiel in der Küche. Dann verwendet man einfach einen Sprachbefehl wie diesen: „Siri, senke die Temperatur im Schlafzimmer um drei Grad.“

Installation und Kompatibilität

Netatmo schreibt

Das Modulierende Smarte Thermostat von Netatmo ist unabhängig von der Energiequelle (Strom, Gas, Heizöl, Holz oder Wärmepumpe) mit den meisten OpenTherm-Speicherkesseln kompatibel. Es kann auch an Heizkesseln mit Trockenkontakt installiert werden. Dabei funktioniert das Modulierende Smarte Thermostat wie das Smarte Thermostat von Netatmo: Es schaltet den Heizkessel an oder aus, um die richtige Temperatur zu erreichen, aber verändert nicht die Wassertemperatur im Heizkreislauf. Für die Installation des Thermostats muss der Benutzer sich an einen zertifizierten Installateur wenden. Auf der Seite Netatmo PRO, die zertifizierte Fachkräfte auflistet, kann man eine Anfrage stellen. Das Modulierende Smarte Thermostat wurde von Philippe Starck entworfen. Es funktioniert ausschließlich drahtlos und kann in einem beliebigen Raum des Hauses platziert werden. Vier verschiedene Farbklebestreifen liegen dem Produkt bei, wodurch dieses sich perfekt an die Inneneinrichtung anpassen lässt. Das Modulierende Smarte Thermostat von Netatmo ist auch mit den Smarten Heizkörperthermostaten von Netatmo kompatibel, über die die Heizung Raum für Raum reguliert werden kann.

Preis & Verfügbarkeit

Das Modulierende Smarte Thermostat ist ab sofort zu einem Preis von 239,99 Euro erhältlich.