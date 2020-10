Sony hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen ein großes Update für die PlayStation App zur Verfügung stellen wird. Dieses steht mittlerweile im Apple App Store und im Google Play Store als Download bereit. Die neue Version bringt nicht nur eine neue Optik, sondern auch neue Funktionen mit sich.

Sony veröffentlicht Update zur PlayStation App

Pünktlich im Vorfeld des Verkaufsstarts der Sony PlayStation 5 wertet der japanische Hersteller seine PlayStation App auf. Diese soll allerdings nicht nur das Spieleerlebnis auf der PS5 verbessern, sondern richtet sich gleichermaßen auch an Besitzer einer PS4.

Die PS-App bietet neue Funktionen wie Voice-Chat, native PS Store-Integration und ein flüssigeres Erlebnis in einem völlig neuen Design. Hier eine Übersicht der wichtigsten Neuerungen

Aktualisierte Benutzeroberfläche – Das erste, was ihr bemerken werdet, ist die elegante neue Benutzeroberfläche der neu gestalteten PS-App. Auf dem neuen Startbildschirm könnt ihr schnell sehen, was eure Freunde spielen, und auf Details zu euren zuletzt gespielten Spielen zugreifen, einschließlich eurer Trophäenliste.

Nachrichtenintegration – Für eine einheitliche Erfahrung wird die PS-Nachrichten-App jetzt in die aktualisierte PS-App integriert, sodass ihr euren Freunden nahtlos Nachrichten an einem Ort senden könnt. Im Rahmen dieser Integration sind PS-Nachrichten nicht mehr als eigenständige App verfügbar. Eure vorhandenen Nachrichten und Threads in PS-Nachrichten werden auf die aktualisierte PS-App übertragen.

Voice-Chat und Party-Gruppen – Ihr könnt jetzt Party-Gruppen über die PS App erstellen und über euer Mobiltelefon mit bis zu 15 anderen Freunden im Voice-Chat kommunizieren.

Nativ integrierter PlayStation Store und Remote-Downloads – Das neue native PS Store-Erlebnis ermöglicht schnelles und reibungsloses Einkaufen und Surfen sowie die Möglichkeit, Spiele und Add-Ons direkt auf eure PS4 und PS5 herunterzuladen.

Neue Funktionen für PS5 – Sobald PS5 verfügbar ist, können ihr Spiele aus der Ferne starten, den Speicher auf eurer Konsole verwalten, wenn euch beim Herunterladen eines Spiels nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung steht, und sich direkt über die PS-App schnell bei PS5 anmelden.

Alle aktuellen PlayStation-Nachrichten – Auf der Registerkarte „Durchsuchen“ werden offizielle Nachrichten von Spieleentwicklern und PS-Blog-Inhalten angezeigt, damit ihr über die Welt von PlayStation auf dem Laufenden bleibt