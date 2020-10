Kurz vor dem Wochenende gibt es einen Neuzugang auf Apples Spiele-Abo-Dienst Apple Arcade. Ab sofort steht „South of the Circle“ bereit. Gleichzeitig gibt es einen kurzen Ausblick auf „Warp Drive“, welches bald erhältlich sein wird.

„South of the Circle“ steht auf Apple Arcade bereit

Ab Freitag verfügbart „South of the Circle“, des BAFTA-Gewinners State of Play. Apple Arcade-Gamer können sich auf ein Abenteuerspiel in Erzählform freuen, in dem es um Erinnerung, Überleben und die Folgen einer nicht bewältigten Vergangenheit geht.

In der Spielebeschreibung heißt es

Antarktis, 1964. Ein abgestürztes Flugzeug, das Heck zum Himmel gerichtet. Peter, ein Wissenschaftler der Universität Cambridge, stolpert auf der Suche nach Hilfe und mit der Kälte kämpfend von der Absturzstelle weg. Als seine Bemühungen, dem Eis zu entkommen, in Verzweiflung umschlagen, verwischen allmählich die Grenzen zwischen seiner Vergangenheit und der Gegenwart. Im Zentrum steht die Liebesgeschichte zwischen den Kollegen Peter und Clara in der Zeit des Kalten Kriegs. South of the Circle ist ein Abenteuerspiel in Erzählform, in dem es um Erinnerung, Überleben und die Folgen einer nicht bewältigten Vergangenheit geht.

„Warp Drive“ kommt bald

Warp Drive ist ein rasantes Arcade-Rennspiel mit einer völlig neuen Fahrmethode: Teleportiert euch sofort über die Strecke, um Abkürzungen und geheime Routen zu finden! Lenkt euer Quadrocopter-Rennauto, baut ein Warp-Modul ein und nehmt an diversen Highspeed-Turnieren teil, um euer Können und eure kreativen Fahrfähigkeiten zu zeigen. Fahrt an der Decke, springt über gigantische Schluchten, rast Wasserfälle hinauf und erlebt epischen seitenvertauschten Rennspaß!

Klickt man in der „Bald erhältlich“-Übersicht auf „Laden“ wird man automatisch benachrichtigt, sobald das Spiel verfügbar ist.

Weitere Updates

Darüberhinaus stehen für verschiedene weitere Apple Arcade Spiele Updates bereit