Seit heute lässt sich Apples Service-Bundle Apple One buchen. Dieses deckt Apples kostenpflichtiges Service-Angebot – bestehend aus Apple Music, Apple TV+ und Apple Arcade – ab und legt noch einen iCloud-Speicherplan oben drauf. Unterm Strich sparen Anwender ein paar Euros im Vergleich zu den Einzelabos. Nun informiert Apple separat über die iCloud Speicherpläne.

Dies passiert mit euerm iCloud-Speicherplan, wenn ihr euch für Apple One entscheidet

Kunden, die sich für ein Apple One Bundle für eine Einzelperson entscheiden, erhalten 50GB iCloud-Speicher. Kunden, die sich für das Familien-Bundle entscheiden, erhalten 200GB Speicher. In einer Handvoll weiterer Länder bietet Apple zudem Apple One Premier an (nicht in Deutschland verfügbar, beinhaltet zusätzlich Apple News+ und Apple Fitness+). Das zuletzt genannte Bundle enthält 2TB Speicher.

Um näher über die iCloud-Speicherpläne in Kombination mit Apple One zu informieren, hat Apple das Support Dokument #HT211784 veröffentlicht. Mit diesem erklären die Verantwortlichen in Cupertino, was mit eurem aktuellen iCloud-Speicherplan passiert., wenn ihr euch für Apple One entscheidet.

Wenn der in Apple One enthaltene iCloud-Speicher größer als euer aktueller iCloud-Speicherplan ist

Euer aktueller iCloud-Speicherplan wird storniert und ihr erhaltet eine anteilige Rückerstattung. Euer gesamter iCloud-Speicher entspricht dem Betrag, der in eurem Apple One-Abonnement enthalten ist.

Wenn der in Apple One enthaltene iCloud-Speicher eurem aktuellen iCloud-Speicherplan entspricht

Während der kostenlosen Testversion behaltet ihr sowohl euren aktuellen iCloud-Speicherplan als auch den iCloud-Speicher in Apple One. Sobald die Testversion abgeschlossen ist, wird euer aktueller iCloud-Speicherplan abgebrochen. Euer gesamter iCloud-Speicher entspricht dem Betrag, der in Ihrem eurem One-Abonnement enthalten ist.

Wenn der in Apple One enthaltene iCloud-Speicher geringer ist als euer aktueller iCloud-Speicherplan

Ihr behaltet sowohl euren aktuellen iCloud-Speicherplan als auch den iCloud-Speicher in Apple One. Wenn ihr nur den in eurem Apple One-Abonnement enthaltenen Speicher behalten möchtet, könnt ihr euren aktuellen iCloud-Speicherplan herunterstufen oder kündigen.

Sonstiges

Solltet ihr ein Apple One Abo abgeschlossen haben, könnt ihr mehr iCloud-Speicherplatz falls erforderlich dazu kaufen. Mit Apple One und einem iCloud-Speicherplan erhaltet ihr so bis 4TB iCloud-Speicher. In Deutschland sind es unserem Verständnis nach 2,2TB (Apple One 200GB + 2TB iCloud Speicherplan).

Falls ihr einer Familienfreigabe angehört und ein Familienmitglied einen Apple One Family- oder Premier-Plan abonniert, können ihr euren euren aktuellen iCloud-Speicherplan beibehalten oder den freigegebenen iCloud-Speicher in Apple One verwenden.

Wenn eure Familie zusätzlichen iCloud-Speicher benötigt, kann das Familienmitglied, das Apple One gekauft hat, mehr iCloud-Speicher kaufen. Mit Apple One und einem iCloud-Speicherplan kann eure Familie bis zu 4 TB des gesamten iCloud-Speichers gemeinsam nutzen. In Deutschland müssten es unserem Verständnis nach 2,2TB sein.

iCloud-Speicher-Accounts verwalten

Eine weitere interessante Info zum iCloud-Speicherplan haben wir noch für euch. Nutzt ihr für die iCloud und für Einkäufe im App Store und Co. unterschiedliche Apple IDs, so könnt ihr festlegen, mit welcher Apple ID der Apple One Speicher verknüpft werden soll. Bereits während der Einrichtung von Apple One werdet ihr auf diesen Umsatz aufmerksam gemacht. Das Ganze könnt ihr aber auch noch später unter Einstellungen -> Apple ID -> Abonnements -> Apple One -> „iCloud-Speicher-Accounts verwalten“ ändern.