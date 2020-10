Apple One ist gestartet. Vor wenigen Augenblicken hat Apple den Schalter umgelegt und sein neues Service-Bundle freigeschaltet. Dieses ist für Kunden in Deutschland ab 14,95 Euro buchbar.

Apple One ist gestartet

Im September dieses Jahres vorgestellt, kündigte Apple an, dass Apple One im Herbst dieses Jahres starten wird. Gestern bestätigte Apple, dass der Startschuss für das Service-Bundle am heutigen Tag fallen wird. Gesagt, getan. Apple One steht ab sofort bereit.

Apple kombiniert verschiedene Services und bietet diese zum Pauschalpreis an. Zu Apple One gehören grundsätzlich Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ und iCloud.

Ab sofort wird Kunden mit Apple-Abonnements das für sie passende Apple One-Paket empfohlen, sodass sie sich mit nur einem Fingertipp von jedem Apple-Gerät aus anmelden und sogar noch mehr für weniger Geld bekommen können. Folgende Apple One Abo bietet Apple in Deutschland an:

Individual beinhaltet Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher für 14,95 Euro pro Monat.

beinhaltet Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 50 GB iCloud-Speicher für 14,95 Euro pro Monat. Family beinhaltet Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade und 200 GB iCloud-Speicher für 19,95 Euro pro Monat und kann von bis zu sechs Familienmitgliedern gemeinsam genutzt werden.

In Australien, Großbritannien, Kanada und den USA steht folgender Plan zusätzlich zur Auswahl

Premier beinhaltet, sofern verfügbar, Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ und 2 TB iCloud-Speicher und kann von bis zu sechs Familienmitgliedern gemeinsam genutzt werden.

Um Apple One abschließen zu können, öffnet Einstelllungen -> Apple ID -> Abonnements. Dort sollte ihr den Hinweis auf Apple One erhalten.

Durchaus interessant ist noch die Info, dass Apple One ein 30-tägiges kostenloses Probeabo für alle Services beinhaltet, die ihr noch nicht nutzt. Mit Apple One erhaltet ihr nur eine Rechnung pro Monat und könnt euer Apple One-Paket jederzeit problemlos ändern oder kündigen. Mit den Family- und Premier-Paketen können bis zu sechs Familienmitglieder mit ihrem eigenen persönlichen Nutzerkonto und ihren Präferenzen auf alle enthaltenen Services zugreifen.