Am heutigen Tag geht es auf Apple TV+ ziemlich ruhig zu. Neue Serien starten am heutigen Freitag nicht, dafür steht jeweils eine neue Folge zu „Teheran“ und „Long Way Up“ zur Ansicht bereit.

Neue Folgen zu „Teheran“ und „Long Way Up“

Ab sofort stehen neue Folgen zu „Teheran“ und „Long Way Up“ auf Apple TV+ bereit. Mit Teheran hat Apple einen spannenden Agenten-Thriller an den Start gebracht. Am heutigen Tag erleben wir mit Folge 8 das Staffelfinale. Die Episode hört auf den Namen „Fünf Stunden bis zum Bombenangriff“. Während sich die israelischen Flugzeuge dem Reaktor nähern, starten Tamar, Milad und Kadosh eine Operation. Faraz ist ihnen dich auf den Fersen.

Mit Folge 9 „Kolumbien, Panama & Costa Rica“ geht es bei „Long Way Up“ weiter. Ihr Flugzeug hat Verspätung aufgrund von Nebel, doch danach begeben sich Ewan und Charley auf eine unvergessliche Bootstour auf einem alten Fangschiff entlang der kolumbianischen Küste.