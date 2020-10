In Deutschland feierte das iPhone 12 (Pro) bereits vor einer Woche seinen Verkaufsstart, am heutigen tag fällt der Startschuss in vielen weiteren Händlern. Ein Blick auf die iPhone 12 (Pro) Lieferzeit zeigt, dass Apple der Nachfrage kaum nachkommen kann. Dies soll sich Apple CEO Tim Cook zufolge jedoch schnellstmöglich ändern.

iPhone 12 (Pro) startet in weiteren Ländern

Am heutigen Tag feiern iPhone 12 und iPhone 12 Pro ihren Verkaufsstart in vielen weitern Ländern. Genau genommen fällt der Startschuss heute in Andorra, Armenien, Bulgarien, Estland, Georgien, Grönland, Island, Indien, Kasachstan, Lettland, Litauen, Macau, Malta, Südkorea und der Ukraine. Kunden in den genannten Ländern können die neuen Modelle in Apple Stores vor Ort, über den Apple Online Store sowie Apple Partner kaufen.

Apple will riesige Nachfrage schnellstmöglich stillen

Apple kann der iPhone 12 (Pro) Nachfrage derzeit nicht nachkommen und die Lieferzeit für einzelne Geräte ist bereits auf mehrere Wochen gestiegen. Apple CEO Tim Cook gab im Rahmen der gestrigen Quartalskonferenz nicht nur zu verstehen, dass die ersten Zahlen andeuten, dass der iPhone 12 (Pro) Verkaufsstart erfolgreich verlaufen ist, der Apple Chef versprach auch, dass Apple hart daran arbeitet, der Nachfrage gerecht zu werden.

Sinngemäß gab er folgendes zu Protokoll