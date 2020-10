Nachdem Apple am gestrigen Abend offiziell bestätigt hat, dass das neue Service-Bundle Apple One am heutigen Tag startet, drängte sich die Frage auf, ob der Service serverseitig freigeschaltet wird, oder ob ein Update auf iOS 14.2 erforderlich ist. Zudem taucht seit wenigen Tagen eine Fehlermeldung auf, die wir bereits vor einiger Zeit schon einmal zu Gesicht bekommen haben. Beta-Tester werden darauf hingewiesen, dass ein neues iOS-Update verfügbar ist. Dies ist jedoch schlichtweg nicht der Fall.

Gibt Apple heute iOS 14.2 frei?

Apple One wird heute starten. Fraglich ist, ob ein iOS-Update zwingend erforderlich ist. iOS 14.2 befindet sich bereits einigen Wochen in der Beta-Phase. Aktuell befinden wir uns bei der Beta 4. Von Beta zu Beta sind die Abstände der Freigaben kürzer geworden. So lagen zwischen der Beta 3 und Beta 4 sieben Tage. Nun sind bereits zehn Tage seit der Beta 4 vergangenen. Dies muss nicht zwingend bedeuten, dass heute die finale Version erscheint, möglich und im Hinblick auf Apple One ist es schon.

Fehlermeldung „Neues Update verfügbar“ taucht auf

Vor ein paar Jahren hatten wir bereits eine ähnliche Fehlermeldung. Nun zeigt sich bei aktuellen Beta-Testern der Hinweis: „Ein neues iOS-Update ist verfügbar. Bitte aktualisiert von iOS 14 Beta“. Das Problem ist allerdings, dass kein neues Update verfügbar ist. Gut möglich, dass Apple diesen Fehler bewusst in Kauf nimmt, da in Kürze das tatsächliche iOS 14 Update verteilt wird.

Das Pop-Up kann in der Tat ein wenig nerven, insbesondere dann, wenn man die Beta auf einem produktiven Gerät einsetzt. Allerdings sollte man sich vor Augen halten, dass es sich um eine Beta handelt.