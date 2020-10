Am gestrigen Abend hat Apple seinen Geschäftsbericht für das abgelaufene Quartal bekannt gegeben. Der Hersteller aus Cupertino verzeichnete einen Umsatz von 64,7 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 12,67 Milliarden Dollar. In zahlreichen Regionen und in nahezu allen Produktkategorien konnte Apple wachsen. Mac, iPad und die Service-Sparte waren besonders erfolgreich.

Im Rahmen des Bekanntgabe haben wir nicht nur erfahren, dass Apple One heute startet, und dass dieses Jahr noch neue Produkte erscheinen werden, Apple Chef Tim Cook und Finanzchef Luca Maestri haben noch weitere interessante Aussagen getätigt.

Wichtigste Fakten zu den Apple Q4/2020 Quartalszahlen