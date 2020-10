iPhone 12 und iPhone 12 Pro jetzt bei der Deutschen Telekom vorbestellen. Erst wenige Tage ist es her, dass Apple die neuen iPhone 12 Modelle der Weltöffentlichkeit vorgestellt hat. Ab sofort lassen sich die neuen Apple iPhone Modelle vorbestellen. Alle Informationen zur iPhone 12 Vorbestellung bei der Telekom findet ihr hier.

iPhone 12 (Pro) mit Vertrag bei der Telekom vorbestellen

iPhone 12 und iPhone 12 Pro können ab sofort bei der Deutschen Telekom vorbestellt werden. Vor wenigen Tage hat Apple die neue iPhone 12 Familie im Rahmen einer Keynote angekündigt, vor wenigen Augenblicken hat die Telekom den Schalter für die Vorbestellungen freigeschaltet. Somit könnt ihr den Nachfolger des iPhone 11 (Pro) vorbestellen. Zur Auswahl stehen ab heute das iPhone 12 und iPhone 12 Pro. iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max folgen Anfang November.

In diesem Jahr stehen insgesamt vier Geräte zur Auswahl. Diese stellen im Vergleich zu ihren Vorjahresmodellen ein großes Upgrade dar. Apple setzt auf ein 5,4 Zoll iPhone 12 mini, ein 6,1 Zoll iPhone 12, ein 6,1 Zoll iPhone 12 Pro sowie ein 6,7 Zoll iPhone 12 Pro Max. Alle Modelle verfügen über den A14-Chip, OLED-Display und 5G. Die größten Unterschiedn zwischen den Modellen liegen in der Displaygröße sowie im Kamerasystem. Ab sofort könnt ihr die 2020er iPhones bei der Telekom vorbestellen. Der Mobilfunkanbieter offeriert das iPhone 12 mit Vertrag bzw. iPhone 12 Pro mit Vertrag.

Telekom: iPhone 12 & iPhone 12 Pro vorbestellen

Die Deutsche Telekom setzt auf die sogenannten MagentaMobil Tarife. Genau diese MagentaMobil Tarife könnt ihr mit dem iPhone 12 und iPhone 12 Pro kombinieren.

Ab sofort könnt ihr euch für den MagentaMobil S, MagentaMobil M, MagentaMobil L und MagentaMobil XL entscheiden. Sämtliche MagentaMobil Tarife enthalten eine Telefon- und SMS-Flat, EU-Roaming und eine HotSpot-Flat. Je nach Tarif stehen entsprechende GB an LTE- bzw. 5G-Highspeed-Volumen zur Verfügung. In unseren Augen eignen sich insbesondere der M + L Tarif am Besten. Beim MagentaMobil M sind beispielslweise 12GB Highspeed-Volumen an Bord, beim L-Tarif sind es satte 24GB.

In den Tarifen könnt ihr verschiedene StreamOn-Optionen kostenfrei hinzubuchen, so dass ihr viele Partner-Apps nutzen könnt, ohne dass sich dies auf euer verbrauchtes Datenvolumen auswirkt

iPhone 12 & 12 Pro mit Junge Leute Rabatt bei der Telekom

Für Junge Leute bis 28 Jahren bietet die Deutsche Telekom die sogenannten MagentaMobil Young Tarife an. Auch hier wählt ihr zwischen den Tarifen S, M, L und XL. Der Vorteil der Young-Tarife liegt schlicht und einfach darin, dass die monatliche Grundgebühr deutlich niedriger ist. So sparen junge Leute Monat für Monat bares Geld.

Vertragsverlängerung mit dem iPhone 12 & iPhone 12 Pro

Natürlich könnt ihr auch eine Vertragsverlängerung (VVL) mit dem iPhone 12 & iPhone 12 Pro bei der Deutsche Telekom durchführen. Für gewöhnlich läuft ein Vertrag bei der Telekom 24 Monate. In der Regel ist der Vertrag jedoch schon ein paar Monate vorher fällig, so dass ihr euch für eine Vertragsverlängerung und somit ein subventioniertes iPhone entscheiden könnt. Kommt ein iPhone 12 oder iPhone 12 Pro mit Vertragsverlängerung (VVL) bei der Telekom für euch in Frage? Wir empfehlen euch, auf der Telekom-Webseite im Kundenkonto zu prüfen, ob ihr das iPhone 12 (Pro) im Rahmen einer Vertragsverlängerung bestellen könnt.