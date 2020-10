Im Rahmen der Bekanntgaben der Apple Q4/2020 Quartalsergebnisse und im anschließenden Conference Call haben Apple CEO Tim Cook und Apple CFO Luca Maestri ein paar interessante Aussagen getätigt. Unter andrem bestätigte Cook, dass Apple für dieses Jahr noch spannende Produkte in der Pipeline hat.

Tim Cook: „spannende neue Produkte noch dieses Jahr“

Das Apple Jahr 2020 ist noch nicht vorbei. Auch wenn der Hersteller aus Cupertino in den letzten Wochen bereits allerhand neue Produkte vorgestellt und auf den Markt gebracht hat, werden bis Ende dieses Jahres noch weitere Produkte folgen.

Ohne zu viel verraten zu wollen, gab Apple CEO Tim Cook zu Protokoll, dass es in diesem Jahr weitere spannende Apple Produkte geben wird. Dabei könnte der Apple Chef in erster Linie an Macs mit Apple Silicon denken. Im Juni dieses Jahres als der Wechsel von Intel zu Apple Silicon bekannt gegeben wurde, versprach Apple, dass man dieses Jahr noch mindestens einen Apple Silicon Mac präsentieren wird. Das zugehörige Event könnte am 17. November stattfinden.

Darüberhinaus denken wir an neue AirTags und ein neues AppleTV.