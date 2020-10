Bei uns in Deutschland bietet Apple bereits seit geraumer Zeit flächendeckend ÖPNV-Infos in Apple Maps an. Ab sofort steht der Service auch in vielen Regionen Italiens zur Verfügung.

Apple Maps: ÖPNV-Infos für große Teile Italiens verfügbar

Apple Maps bietet jetzt ÖPNV-Infos in vielen bevölkerungsreichen Regionen Italiens an. Bislang wurde dieser Service nur für die Region rund um Rom angeboten.

Unter anderem zeigt die Apple Karten-App Infos zu Zügen, Bussen, Straßenbahnen und mehr zwischen Städten wie Mailand, Neapel, Turin, Palermo, Genua, Florenz und Venedig an. Falls ihr zukünftig mal wieder Italien bereist, habt ihr eine weitere Option, um nach ÖPNV-Verbindungen zu suchen.