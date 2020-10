Apple meldete am Donnerstag seine Geschäftszahlen für das vierte Quartal des Fiskaljahres 2020, einschließlich eines Mac-Umsatzes von 9 Milliarden Dollar, ein neuer Quartalsrekord. Wie Apple in seinem jährlichen Form 10-K Bericht aufführt, ist der Erfolg in erster Linie auf die gestiegenen Verkaufszahlen des MacBook Pro zurückzuführen.

MacBook Pro sorgt für starke Mac-Umsätze

In seinem jährlichen Form 10-K Bericht an die U.S. Securities and Exchange Commission erklärt Apple, dass der Anstieg der Mac-Verkäufe im Geschäftsjahr 2020 im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 hauptsächlich auf den höheren Verkauf des MacBook Pro zurückzuführen ist.

Apple hatte im ersten Quartal des Fiskaljahres ein neues 16 Zoll MacBook Pro eingeführt, gefolgt von einem erneuerten 13 Zoll MacBook Pro im dritten Quartal, beide mit schnelleren Intel-Prozessoren und einem zuverlässigeren Magic Keyboard. Die Geräte wurden laut dem Bericht von dem Markt äußerst gut angenommen. Apples Finanzchef Luca Maestri erläuterte zudem, dass das Unternehmen in der „Back to School“-Saison auch eine „erstaunliche Kundenresonanz“ für das neue MacBook Air verzeichnen konnte.

Apple hat sich während der Pandemie trotz der wirtschaftlichen Unsicherheit gut entwickelt. Sowohl Macs als auch iPads verzeichneten starke Verkaufszahlen, da viele Menschen weiterhin von zu Hause aus arbeiten, lernen und mit Familie und Freunden in Kontakt bleiben. Während seines Gewinnanrufs am Donnerstag erklärte Apple, dass seine Produkte außerhalb des iPhones im letzten Quartal um insgesamt 30 Prozent gewachsen seien, trotz der Lieferengpässe, die das iPad, den Mac und Apple Watch im gesamten Quartal beeinträchtigten.

Der Bericht hält noch einige weitere interessante Informationen bereit: