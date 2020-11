Mit „On the Rocks“ ist vor kurzen der zweit große Blockbuster nach Greyhound auf Apple TV+ angelaufen. Wir hatten bislang noch keine Zeit, uns den Film anzugucken. Allerdings steht die Komödie – nicht erst seit dem neuen „Behind the Scenes“-Video – bei uns auf der Agenda.

On the Rocks — Behind the Scenes with Bill and Sofia

In der Filmbeschreibung heißt es

Laura (Rashida Jones) hat sich im Hafen der Ehe bisher immer ganz gut aufgehoben gefühlt, doch als ihr Mann Dean (Marlon Wayans) immer öfter Überstunden im Büro zusammen mit der neuen attraktiven Kollegin verbringt, ahnt sie Schlimmstes. Sie wendet sich an den Mann, von dem sie glaubt, er hätte in Sachen Beziehungen den Durchblick: ihr ebenso charmanter wie impulsiver Vater Felix (Bill Murray). Der besteht auch prompt darauf, dem Verdacht nachzugehen. Auf ihren Streifzügen durch das nächtliche New York, bei der sie von schicken Uptown-Partys zu angesagten Downtown-Szenevierteln treiben, stellen Tochter und Vater schnell fest, dass das eigentliche Abenteuer, das sie gemeinsam zu bestehen haben, in ihrer eigenen herausfordernden Beziehung liegt.

In dem eingebundenen Clip geht ihr mit Regisseurin Sofia Coppola und Bill Murray hinter die Kulissen von von On the Rocks, während sie darüber diskutieren, wieder zusammenzuarbeiten, um die Magie wiederherzustellen, die sie auf dem Bildschirm und außerhalb teilen. Mit einem Apple TV+ Abo habt ihr nicht nur Zugriff auf „On the Rocks“ und viele weitere Serien und Filme. Erst kürzlich haben wir euch einen Clip gezeigt, in dem Sophia Coppola und Rashida Jones über den Film sprechen.