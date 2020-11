Apple One ist Ende letzter Woche offiziell gestartet. Dabei handelt es sich um ein Apple Service-Bundle, welches Apple Music, Apple TV+ und Apple Arcade vereint. Darüberhinaus liegt dem Bundle ein iCloud-Speicherplan bei. Doch was passiert, wenn man z.B. bereits Apple Music Kunde ist und sich für Apple One entscheidet?

Apple One: Geld zurück für bereits abonnierte Dienste

Apple One kann seit vergangener Woche Freitag gebucht werden. Insbesondere für Bestandskunden (Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+ und iCloud Speicherplan) drängen sich verschiedene Fragen auf, die seitens Apple im Vorfeld nicht optimal beantwortet werden. Zwar hat der Hersteller aus Cupertino verschiedene Support Dokumente rund um Apple One veröffentlicht hat (bislang nur in englischer Sprache), nichtsdestotrotz gibt es ein paar offene Fragen.

Eine Frage dreht sich unter anderm darum, was mit Abos passiert, die ein Kunde bereits abgeschlossen hat, wenn er sich für Apple One entscheidet.

Habt ihr beispielsweise ein Apple Music Jahresabo abgeschlossen und würde dieses angeblich noch bis zum 30. August 2020 laufen, so kündigt pro-aktiv dieses Abo nachdem ihr euch für Apple One entschieden habt. Kurz darauf solltet ihr in eurem Postfach eine Mal über die Gutschrift erhalten. Im Fall unserer Leser Lars (Danke) wurden knapp 80 Euro für Apple Music auf seine Abrechnungsmethode (in diesem Fall: App Store Guthaben) gutgeschrieben.

Kurzum: Habt ihr bereits ein Apple Abo abonniert und steigt auf Apple One um, so werden bereits bezahlte Abos nicht verrechnet. Apple macht eine taggenaue Abrechnung und schreibt euch den Restbetrag für den bereits abonnierten Service gut.